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В ЦБ заявили, что процесс оздоровления банковского сектора находится в завершающей стадии

Регулятор отметил, что "в банковском секторе еще есть слабые игроки, но их уход не будет представлять системного риска"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Процесс оздоровления российского банковского сектора находится в завершающей стадии, пик пришелся на 2014-2016 годы, сообщается в материалах ЦБ РФ.

"Процесс оздоровления российского банковского сектора находится в завершающей стадии, пик пришелся на 2014-2016 годы. В банковском секторе еще есть слабые игроки, но их уход не будет представлять системного риска", - указывает регулятор.

По данным Банка России, в течение 2019 года были отозваны лицензии у 28 кредитных организаций, 3 лицензии были аннулированы.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что ЦБ стал отзывать банковские лицензии гораздо реже и у менее значимых банков. По ее словам, в 2019 году ЦБ в основном отзывал лицензии у банков, активы которых составляют где-то 0,1% совокупных активов сектора. Набиуллина также сообщала, что ЦБ продолжит "выводить с рынка хронически неустойчивых игроков" и подчеркнула, что у регулятора "нет никакого плана по отзыву лицензий".

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