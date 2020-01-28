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Минтранс: запрещать грузовикам проезд по МКАД после открытия ЦКАД не планируется

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих отметил, что открытие ЦКАД "естественным образом" выведет грузовики с МКАД и разгрузит магистраль

СЕЛЯТИНО /Московская область/, 28 января. /ТАСС/. После запуска движения по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) не планируется запрещать проезд грузовых автомобилей по МКАД, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих

"На сегодняшних обсуждениях вместе с Московской областью и Москвой - а у Минтранса действует координационный совет, который позволяет нам стыковать транспортную политику - какого-то рода инициатив по этому поводу не выносилось", - сказал министр.

По его словам, открытие ЦКАД "естественным образом" выведет грузовики с МКАД и разгрузит магистраль. "Если часть трафика уйдет на новую трассу, то естественным образом пробки на МКАД снизятся", - отметил Дитрих.

В ноябре 2019 года помощник президента Игорь Левитин заявил газете "Коммерсантъ", что после ввода в строй ЦКАД грузовым автомобилям могут запретить проезд по МКАД.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 530 км пройдет по территории Новой Москвы и Подмосковья приблизительно в 50 км от МКАД, параллельно Малому (А107) и Большому (А108) кольцам. Проект разделен на пять участков.

Завершение строительства ЦКАД ожидается в 2021 году.

Теги
РоссияДитрих, Евгений Иванович
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