Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году выросли на 0,8%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) за 2019 год выросли по сравнению с 2018 годом на 0,8%, говорится в материалах Росстата.

Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке статистического ведомства, в IV квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 1,1%, а в сравнении с III кварталом выросли на 15%.

Денежные доходы россиян (в среднем на душу населения) за IV квартал прошлого года выросли на 5,2% в годовом выражении, составив 40 тыс. 876 рублей.

Средняя номинальная зарплата

Средняя номинальная зарплата в России в ноябре 2019 года выросла на 6,3% в годовом выражении - до 46,285 тыс. рублей. По итогам 11 месяцев показатель увеличился на 7,2%, до 46,132 тыс. рублей.

Реальная начисленная заработная плата в России в ноябре 2019 года выросла на 2,7% в годовом выражении, следует из данных Росстата. В октябре рост показателя составил 3,8%.

За январь - ноябрь 2019 года реальная начисленная зарплата в России увеличилась на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Численность безработных в России в 2019 году, по предварительным данным, составила более 3,465 млн человек, или 4,6% экономически активного населения. Как отмечается в оперативном докладе Росстата, по сравнению с данными прошлого года численность безработных уменьшилась на 5,3%.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы около 700 тыс. человек, в том числе 600 тыс. человек получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в декабре 2019 года составила 75,9 млн человек, или 52% от общей численности населения страны, сообщает Росстат.

Убыль населения

Естественная убыль населения в январе-ноябре 2019 года составила 285,7 тыс. человек, что превышает аналогичный показатель на 2018 год на 87,2 тыс. человек. Согласно данным, число родившихся за 11 месяцев 2019 года составило 1,365 млн человек, число умерших - 1,651 млн. "В январе-ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в России отмечалось снижение числа родившихся (в 82 субъектах Российской Федерации) и числа умерших (в 68 субъектах)", - отметили в Росстате.

В целом по стране в январе-ноябре 2019 года число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза (в январе-ноябре 2018 года - в 1,1 раза), в 32 субъектах Российской Федерации это превышение составило 1,5-2,1 раза, добавили в Росстате.

Естественный прирост населения за этот период зафиксирован в 17 субъектах России.

По оценке Росстата, численность постоянного населения РФ на 1 декабря 2019 года составила 146,8 млн человек. С начала года численность населения сократилась на 26,3 тыс. человек (0,02%), миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 90,8%.

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в 2019 году вырос на 1,6% в сопоставимых ценах по сравнению с 2018 годом и составил 33,532 трлн рублей.

В декабре прошлого года оборот розничной торговли в годовом выражении вырос на 1,9%, до 3 трлн 474,4 млрд рублей.

В 2019 году оборот розничной торговли на 94,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 5,4% (в 2018 году - 94,4% и 5,6% соответственно), в декабре 2019 года - 94,9% и 5,1% (в декабре 2018 года - 94,7% и 5,3% соответственно).

Оборот розничной торговли в РФ в 2018 году вырос на 2,6% в сопоставимых ценах по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года и составил 31 трлн 548 млрд рублей.

Урожай зерна

Росстат подтвердил данные по урожаю зерна в России в 2019 году в размере 120,7 млн тонн. "Валовой сбор зерна в Российской Федерации в 2019 году, по предварительным данным, составил 120,7 млн тонн (в весе после доработки), что на 6,5% больше уровня предыдущего года", - отмечает Росстат.

В 2018 году в России урожай зерновых составил 113,2 млн тонн, в том числе 72,1 млн тонн пшеницы.

По данным статистики, производство семян подсолнечника (в весе после доработки) в 2019 году возросло на 18,4%, до 14 млн тонн, за счет роста урожайности (на 14,4%), а также увеличения убранных площадей (на 3,5%).

Валовой сбор сахарной свеклы увеличился на 20,7%, до 50,8 млн тонн, что обусловлено повышением урожайности (на 22,1%) при сокращении убранных площадей (на 1,1%). Льноволокна получено 38 тыс. т, что больше, чем годом ранее на 4,8%, за счет увеличения убранных площадей (на 5,6%). Валовой сбор картофеля снизился на 1,4%, до 22,1 млн тонн вследствие сокращения убранных площадей (на 5,6%) при более высокой урожайности по сравнению с предыдущим годом.

Сбор овощей увеличился на 2,5%, до 14 млн тонн, за счет роста урожайности на (3,5%).

Грузооборот транспорта

Грузооборот транспорта в России в 2019 году вырос на 0,6% по сравнению с показателем 2018 года и достиг 5 трлн 669,1 млрд т-км.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 0,2% - до 2 трлн 601,8 т-км, автомобильного - на 5,8%, до 274,2 млрд т-км. Грузооборот трубопроводного транспорта вырос на 0,7% и составил 2 трлн 686,2 млрд т-км.

Грузооборот морского транспорта за отчетный период снизился на 1%, до 36,5 млрд т-км, внутреннего водного транспорта - на 4,9%, до 62,8 млрд т-км.