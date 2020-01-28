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Мишустин назначил Ковалеву директором департамента природных ресурсов правительства России

Другим распоряжением премьер освободил Ирину Антехину от должности директора департамента агропромышленного комплекса кабмина

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Елены Ковалевой директором департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства России. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Ковалеву Елену Леонидовну директором департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Другим распоряжением премьер освободил Ирину Антехину от должности директора департамента агропромышленного комплекса правительства в связи с выходом на пенсию.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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