Программу ЯМЭФ-2020 представят на следующей неделе

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Программу VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) планируется представить на следующей неделе, сообщил во вторник журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

Минэкономразвития Крыма ранее во вторник сообщило, что тематический фокус VI ЯМЭФ остановится на национальных проектах и их реализации.

"Надо план действий согласовать. Буквально в конце следующей недели у нас будут все комментарии по форуму, составу участников, тематике, площадкам. Предварительно проект уже есть", - сказал Аксенов.

Глава региона уточнил, что проект сейчас проходит согласование в правительстве РФ. "Будет в том числе внутренняя повестка. Будет ряд губернаторов", - добавил он.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) - ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, которое проводят в Крыму с 2015 года.

В 2019 году в форуме приняли участие 4 тыс. 564 человека, включая 807 иностранных делегатов из 89 стран. По итогам V Ялтинского международного экономического форума было подписано 102 документа на общую сумму 215 млрд рублей. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам, депутат от региона Наталья Поклонская ранее сообщала, что ЯМЭФ-2020 посетят делегации из Индии, Туниса, Италии, Египта и Турции. Организаторы форума ожидают порядка 3 тыс. участников.