Huawei приветствовала решение Лондона допустить ее к созданию британской сети 5G

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Китайская корпорация Huawei назвала допуск ее Лондоном до участия в процессе запуска пятого поколения мобильной связи (5G) на территории Соединенного Королевства обоснованным решением. Об этом говорится в распространенном во вторник в Twitter заявлении вице-президента компании Виктора Чжана.

"Это основанное на доказательствах решение приведет к созданию более продвинутой, более безопасной телекоммуникационной инфраструктуры, которая будет обладать лучшим соотношением между ценой и качеством и будет нацелена в будущее. Оно дает Великобритании доступ к ведущей мировой технологии и гарантирует конкурентоспособный рынок", - говорится в заявлении.

Во вторник британский кабинет министров постановил, что Huawei, хотя и является "очень рискованным поставщиком", тем не менее, может быть привлечен к развитию телекоммуникационной инфраструктуры страны, но с рядом ограничений.

Так, в частности, компания будет исключена из списка поставщиков "критически важной национальной инфраструктуры", ее оборудование не сможет быть использовано на секретных объектах, а общий вклад китайской компании в создание сети 5G в Великобритании не может превышать 35%.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, что контракт Великобритании с Huawei создаст большую угрозу ее национальной безопасности. Позже с похожим предупреждением выступил и госсекретарь США Майкл Помпео.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.