Ростовские власти надеются на компромисс между "Победой" и аэропортом по вопросу полетов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Власти Ростовской области рассчитывают на то, что авиакомпания-лоукостер "Победа" (дочерняя компания "Аэрофлота"), которая заявила, что перестанет выполнять все рейсы из Ростова-на-Дону и Самары, придет к компромиссу с ростовским аэропортом Платов. Об этом во вторник сообщил ТАСС министр транспорта области Андрей Иванов.

Ранее во вторник источник в группе "Аэрофлот" сообщил ТАСС, что "Победа" с апреля перестанет выполнять все рейсы из Ростова-на-Дону и Самары из-за резкого роста тарифов в двух городах. Представитель компании "Аэропорты регионов" рассказала ТАСС, что рост тарифов, на которые указывает авиакомпания, связан с прекращением программы скидок. В аэропортах двух городов уверены, что в случае отмены рейсов "Победу" заменят другие перевозчики.

"Я думаю, что не надо рассматривать такой сценарий (прекращения полетов "Победы" из аэропорта Платов). До 31 марта, надеюсь, обе стороны найдут возможность сесть за стол переговоров и найти нормальное компромиссное решение. И мы этому по возможности будем способствовать. Мы готовы максимально содействовать тому, чтобы были найдены какие-то компромиссные позиции, которые не приведут к разрыву отношений", - сказал Иванов.

По его словам, главная задача - сделать так, чтобы от этого не пострадали жители и гости Ростовской области и у людей была возможность выбирать перевозчика. Кроме того, власти заинтересованы в том, чтобы и география, и пассажиропоток аэропорта росли, поэтому в Министерстве транспорта области готовы помочь в переговорном процессе. "Здесь речь не идет о поднятии тарифов, речь идет о взаимодействии двух субъектов. Если есть сложности в этих переговорах, мы всегда готовы предоставить переговорную площадку Минтранса Ростовской области", - отметил Иванов.

На сегодняшний день "Победа" выполняет рейсы из аэропорта Платов в Москву и Санкт-Петербург по расписанию, которое действует до 31 марта.

"Победа" - одна из крупнейших авиакомпаний РФ и единственный отечественный лоукостер. Компания эксплуатирует парк из 30 самолетов Boeing 737. В 2019 году пассажиропоток компании увеличился на 43% - до 10,3 млн пассажиров.