Презентованные в "Сколково" проекты привлекли более 100 млн рублей инвестиций в 2019 году

СКОЛКОВО, 28 января. /ТАСС/. Объем сделок молодых компаний, представивших свои проекты частным инвесторам на площадке "Сколково", по итогам 2019 года составил около 100 млн рублей. Об этом во вторник на форуме "SK Regions. Новая карта инновационной инфраструктуры" сообщил генеральный директор технопарка "Сколково" Ренат Батыров.

"Сообщество бизнес-ангелов, которое мы развернули в технопарке, - это более 400 частных инвесторов. Нам известно уже о нескольких сделках общим объемом около 100 млн рублей за прошлый год. Еще год назад этого всего не было", - сказал Батыров, добавив, что технопарк выступает не создателем объединения этого вида инвесторов, а площадкой, открытой для всех желающих поддержать перспективные проекты.

"Тридцать шесть проектов вызвали интерес [инвесторов], 16 ведут переговоры, 20 получили инвестиционные предложения. 100 млн рублей они [стартапы] только за прошлый год привлекли, при том, что это мелкие чеки от 500 тыс. рублей до где-то 5 млн рублей", - пояснил он.

Форум "SK Regions. Новая карта инновационной инфраструктуры" проходит в технопарке "Сколково" 28 января. Он посвящен вопросам развития технологического бизнеса в рамках инновационно-технологических центров, кластеров и бизнес-инкубаторов России.

Технопарк "Сколково", который за несколько лет стал частью российской инновационной среды и международной площадкой для обмена идеями, выступает примером реализации таких проектов. В форуме участвуют представители органов власти, инвесторы, бизнесмены, урбанисты и архитекторы.

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, говоря на форуме о поддержке стартапов в регионах, отметил необходимость непрерывной работы местной власти и руководства технопарков по привлечению новых компаний, так как обновление состава резидентов инновационных площадок - постоянный процесс.

"Это как пресловутый "отток мозгов", о котором много лет говорят, что слишком много людей уезжают на Запад или на Восток. Если одновременно столько же приезжает, то этого бояться не надо. Нужно быть открытыми как к уходу каких-то людей, компаний из отдельных точек на планете, но при этом нужно делать все, чтобы к вам приходили, в этом заключается ключевая задача. Нам в "Сколково" удаетсясохранить этот баланс ", - сказал Дворкович, призвав участников форума обращаться в "Сколково" для получения недостающих возможностей в части инфраструктуры, компетенций и информации о возможностях государственной и частной поддержки проектов.