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Китайская вирусная пневмония

Китай аннулировал 9 тыс. заявок от своих граждан на турпоездки в Россию

Речь идет о туристах, по которым были готовы документы, и они готовы были отправиться в Россию, но туры отменили

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Власти Китая в целях предотвращения распространения нового типа коронавируса аннулировали 9 тыс. туристических заявок на прием и обслуживание в России. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" (объединяет почти 200 предприятий, работающих с китайским туристическим рынком) Александр Агамов.

"В общей сложности китайская сторона аннулировала ранее поданные заявки на прием и обслуживание в России порядка 9 тыс. граждан Китая. Это не 9 тыс. человек, которые должны были к нам приехать и не приехали, и на этом заканчивается история. К нам должны были приехать, условно говоря, 130 тыс. человек (за первый квартал 2020 года - прим. ТАСС). Но в момент, когда было принято решение о прекращении туристического обмена, в китайских и российских органах координации по нашим подсчетам было заявок по 9 тыс. человек", - сказал Агамов.

Это туристы, по которым уже были готовы документы, и они готовы были отправиться в Россию, но туры отменили, пояснил он. Туры были полностью оплачены на китайской стороне, российские принимающие компании частично оплатили отели, наземный транспорт - сейчас эти средства возвращаются.

"Речь идет больше о недополученной прибыли - сколько они могли получить, обслужив китайских туристов, и не получили, потому что они не приехали", - отметил Агамов.

Российские туроператоры с 28 января приостановили прием новых организованных туристических групп из Китая, поскольку власти КНР временно ограничили отправку тургрупп за рубеж в качестве меры по предотвращению распространения нового типа коронавируса. Уже въехавшие в Россию туристы не будут прерывать программы и покидать страну досрочно.

О ситуации с вирусом

По последним данным, в Китае зарегистрировано около 4,55 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 106 человек. Помимо Китая, заболевшие выявлены еще в 14 странах: за последние сутки подтверждены первые случаи в Германии и Камбодже. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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