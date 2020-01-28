"Транснефть" продолжает переговоры с "Роснефтью" по оценке ущерба от загрязнения "Дружбы"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Компании "Транснефть" и "Роснефть" продолжают переговоры по оценке ущерба от загрязнения нефтепровода "Дружба", находятся в состоянии взаимодействия "по подведению черты под этой темой". Об этом сообщил ТАСС глава "Транснефти" Николай Токарев.

"Пока не получили оценку [ущерба]. Это рабочий процесс, до сегодняшнего дня все в состоянии переговоров, ну и такого взаимодействия по подведению черты под этой темой ", - сказал он.

В конце декабря Токарев сообщал, что "Транснефть" рассчитывает, что "Роснефть" в ближайшее время завершит оценку.

В апреле 2019 года в нефтепровод "Дружба", по которому экспортируется нефть из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. После этого прокачка была временно прекращена. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает сырье нескольких малых производителей. В мае поставки по "Дружбе" возобновились.

В июле 2019 года совет директоров "Транснефти" утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти - $15 за баррель. Компания создала резерв в 23 млрд рублей для выплат компенсаций.

Поставки нефти

"Транснефть" пока не получала от российских компаний заявок на поставки нефти в Белоруссию на февраль, в начале года объемы нефти с белорусского были перераспределены на другие направления, сообщил Токарев. "Для нас это не составит больших проблем. Мы это делаем без особых проблем для "Транснефти" и в целом для отрасли", - сказал он, отвечая на вопрос о перераспределении объемов нефти с белорусского на другие направления.

При этом он отметил, что на февраль от российских компаний заявок на поставку в Белоруссию не поступало. "Насколько я знаю, у [компаний Михаила] Гуцериева есть такие соглашения, они поставляют. По остальным компаниям пока нет", - сказал он.

В начале января Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию, так как стороны не смогли договориться о стоимости сырья. В Минске заявляли, что экономические условия усложняются из-за проведения в России налогового маневра. Он предполагает постепенное снижение экспортных пошлин на нефть при одновременном увеличении НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) до 2024 года. Это сделано для повышения доходов бюджета от нефти, так как налогом будет облагаться вся добываемая в России нефть. Для Минска это означает увеличение цены российской нефти и потерю доходов от ее реэкспорта. Белорусская сторона требует снизить стоимость поставок нефти, убрав из цены экспортную премию.

Кроме того, Минск заявлял о намерении найти альтернативные источники поставок нефти. Так, республика уже купила первую партию нефти в Норвегии.