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Индекс промышленного производства в КБР за год вырос почти на 10%

В аграрном секторе республики во всех категориях хозяйств за 2019 год было произведено продукции на 54,1 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 28 января. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Кабардино-Балкарии по итогам 2019 года вырос на 9,7% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщается во вторник на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В 2019 году индекс промышленного производства составил 109,7%. По видам экономической деятельности индекс составил: "Добыча полезных ископаемых" - 104,9%, "Обрабатывающие производства" - 109,1%, "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" - 86,4%, "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - 233,4%", - говорится на сайте.

По данным статистики, в прошлом году в республике возросло производство мяса и мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, растительного масла, кондитерских изделий, кормов, плодовых вин, пива, безалкогольных напитков, трикотажного полотна, спецодежды, навигационных приборов, медицинского оборудования и рентген-аппаратов, а также устройств для коммутации, мебели и других товаров. Кроме того, за год увеличилась добыча полезных ископаемых.

При этом, как отмечается, сократилось производство консервированных овощей, фруктовых соков и нектаров, молока, сливочного масла, муки, мучных кондитерских изделий, макаронных изделий, лекарственных препаратов, автозапчастей и других товаров. Также уменьшились производство электроэнергии и выработка тепла.

Как отмечается на сайте, в аграрном секторе республики во всех категориях хозяйств за 2019 год было произведено продукции сельского хозяйства на 54,1 млрд рублей, что на 5% больше, чем в 2018 году. "В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 января 2020 года в сравнении с аналогичной датой предыдущего года увеличилось поголовье всех видов скота, снизилось поголовье птицы", - говорится в сообщении.

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РоссияСКФОКабардино-Балкария
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