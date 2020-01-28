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Itron и Innowatts интегрируют свои решения для создания аналитической платформы на базе AI

Отмечается, что реализация проекта позволит использовать данные Itron для прогнозирования потребления энергии и получения информации о клиентах

ТАСС, 28 января. Производитель приборов и систем учета электроэнергии Itron объявил о сотрудничестве с Innowatts, специализирующейся на внедрении инновационных методов и цифровых решений в энергетической отрасли. Компании объединятся для создания комплексного решения по управлению данными на базе AI, сообщил ресурс PRNewswire.

"Наше программное обеспечение будет использовать данные умных счетчиков Itron наряду с широким спектром других показателей для получения точных и применимых на практике сведений об энергосети. Реализация совместного проекта позволит в полной мере использовать данные Itron для прогнозирования потребления энергии и получения информации о клиентах", - сообщил директор по доходам Innowatts Эрик Данцигер.

Платформа eUtility, разработанная Innowatts, будет работать на основе данных Itron, полученных с помощью усовершенствованной инфраструктуры учета (AMI). С помощью диагностики и прогнозной аналитики на базе AI-алгоритмов Innowatts компании смогут получить более детальное представление о поведении потребителей и состоянии сети. Ожидается, что это позволит усовершенствовать клиентские решения и политику ценообразования - в частности, клиенты с высоким уровнем энергопотребления смогут получить предложение о внедрении индивидуальной программы реагирования на спрос.

На сегодняшний день платформа eUtility объединяет данные более 34 млн умных электросчетчиков по всему миру.

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