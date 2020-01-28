Правительство РФ получило повторное обращение DP World о покупке доли в Fesco

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство РФ получило повторное обращение портового оператора DP World, подконтрольного правительству ОАЭ, о покупке доли в группе Fesco, сообщил журналистам заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков в кулуарах всероссийской конференции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды.

"Да, компания DP World обращалась в правительство. Существует специальная процедура по разрешению покупки долей акционерных обществ, которая решается через комиссию по иностранным инвестициям. Мы провели это совещание, беседовали. Не только Минтрансом, но и коллегами из других министерств и ведомств была принята такая позиция, что материалов недостаточно для вынесения какого-то решения", - рассказал Цветков.

"И мы попросили, чтобы коллеги [DP World] представили в январе такие материалы, более детализированные. Они их представили. Сейчас они разосланы по всем министерствам, рассматриваются", - отметил замминистра.

Сроки рассмотрения документов он не уточнил.

О том, что DP World направила российскому правительству план по покупке 49% Fesco, ранее сообщил РБК. Сделка требует одобрения правительственной комиссии по иностранным инвестициям, так как Fesco принадлежит стратегический актив - порт во Владивостоке. Предыдущую заявку DP World, поданную в 2017 году, правкомиссия не одобрила.

Арабский оператор также представил план по развитию группы. По информации РБК, компания планирует модернизировать Владивостокский порт, вложив в него около $350 млн, и расширить парк вагонов для доставки большого количества грузов по Транссибирской магистрали.

Помимо DP World об интересе к покупке Fesco в декабре 2019 года заявил владелец группы "Дело" Сергей Шишкарев в интервью "Коммерсанту". По его словам, группа занимается поиском финансирования. Однако в январе в группе "Дело" заявили ТАСС, что пока никаких переговоров не ведут.

Бизнесмен Зиявудин Магомедов, основной владелец Fesco (32,5%), которого в марте 2018 года арестовали по обвинению в организации преступного сообщества, в свою очередь заявил, что не намерен продавать свою долю и заинтересован в развитии актива.

Группа Fescoй

Fesco - одна из крупнейших в России транспортно-логистических групп. Владеет портом во Владивостоке, железнодорожными операторами и крупным парком контейнеров и фитинговых платформ. В управлении Fesco находится 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. единиц. Флот группы включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Основные владельцы Fesco - Зиявудин Магомедов (32,5%), GHP Марка Гарбера (23,8%) и американская TPG Capital (17,4%).