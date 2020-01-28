ЕС в ближайшее время перечислит Украине второй транш помощи в €500 млн

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Украина выполнила условия для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в €500 млн, эти средства будут перечислены в ближайшее время, как только будут выполнены оставшиеся условия по программе МВФ. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис во вторник на брифинге с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком в Брюсселе. Он подчеркнул, что с 2014 года Брюссель уже дал Киеву €15 млрд.

Обращаясь к Гончаруку, Домбровскис оговорился, назвав Украину "важной партией в Европе", но тут же поправился, сказав что "Украина - это важная страна, которая принадлежит к Европе", и которая всегда будет "важным партнером" для ЕС.

"Я хочу поздравить правительство с успешным выполнением мер в рамках программы макрофинансовой помощи. Согласно нашей предварительной оценке, условия для перечисления второго транша в €500 млн в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи были выполнены, - подчеркнул он. - Еврокомиссия приветствует соглашение, которое Украина достигла с МВФ в декабре, о новой трехлетней программе помощи по линии МВФ. Мы уже запустили все необходимые процедуры, чтобы перевести эти средства, как только будут выполнены последние условия по программе МВФ", - заявил он.

Отвечая на вопросы журналистов, Домбровскис назвал преждевременным обсуждение вопроса о возможности запуска Пятой программы макрофинансовой помощи Киеву со стороны ЕС.

Евросоюз "уже выделил Украине €15 млрд" помощи с 2014 года, и "готов продолжать активную поддержку реформ в этой стране в будущем", подчеркнул Домбровскис.

"Мы впечатлены количеством реформ, которое запустило ваше правительство. Оно явно продемонстрировало стремление к реализации реформ быстрыми темпами", - добавил он. Домбровскис также подчеркнул, что в ответ на выборы в Крыму в сентябре 2019 года ЕС сегодня внес дополнительно семь человек в черный список юридических и физических лиц России и Украины, что, по его словам, должно демонстрировать готовность Брюсселя поддерживать суверенитет Украины.