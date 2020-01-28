В Минстрое заявили, что законопроект о едином платежном документе расширит права граждан

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Законопроект о едином платежном документе за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) расширит права граждан, сообщила во вторник пресс-служба Минстроя России.

Законопроект о введении единого платежного документа (ЕПД) предусматривает привлечение к обработке данных расчетных центров, которым поставщики жилищно-коммунальных услуг будут направлять информацию. Проект был инициирован депутатами Сергеем Пахомовым, Павлом Качкаевым и внесен в Госдуму в июне этого года.

"[Законопроект] направлен на развитие и расширение прав жителей по выбору способа и форму оплаты за коммунальные услуги", - отметили в пресс-службе. В Минстрое в целом поддерживают принятие документа, однако отмечают, что он требует доработки. По данным министерства, законопроект рассмотрят в Госдуме в весеннюю сессию 2020 года.

Как ранее рассказывал ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук, инициатива депутатов направлена на расширение деятельности расчетных центров. По мнению эксперта, с введением единого платежного документа гражданам будет легче оценивать траты на услуги ЖКХ, так как сегодня потребитель ежемесячно получает по несколько квитанций, каждую из которых нужно отдельно оплачивать.