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Эксперты поддержали инициативу по изменению подходов к инвестициям в технологии в РФ

Опрошенные ТАСС эксперты считают, что нужно судить не по отдельным проектам, которые принесли убытки, а учитывать все инвестиции

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Представители институтов развития, финансирующих технологические стартапы, поддержали идею об изменении подхода к оценке эффективности своей работы. Опрошенные ТАСС эксперты считают, что нужно судить не по отдельным проектам, которые принесли убытки, а учитывать все инвестиции.

В понедельник, 27 января, президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. В частности, обсуждалось создание финансовых и правовых условий для роста технологических стартапов. По словам Чупшевой, на площадке АСИ создана рабочая группа по этому вопросу, которая предлагает присваивать таким проектам статус экспериментальных, которые "имеют право на риск", а институты развития, которые финансируют эти проекты, предлагается оценивать не по отдельным проектам, а по портфелю в целом.

"Нам кажется принципиально важным ввести категорию права на риск в правовое поле. И в этом смысле одна из ключевых инициатив, озвученных главой АСИ, - изменение подхода контролирующих органов к оценке успешности инвестиций. К сожалению, сегодня об эффективности вложений бюджетных средств судят по отдельным неудачным проектам, что далеко не всегда позволяет увидеть объективную картину" , - сказала ТАСС представитель Управляющей компании "Роснано" Валерия Ковалева.

По ее словам, выводы об эффективности или неэффективности работы каждого фонда необходимо делать по портфелю проектов в целом за весь цикл жизни фонда, принимая во внимание не только финансово-экономические показатели, но и социальный и технологический эффект от инвестиций.

Ковалева добавила, что представители "Роснано" с другими институтами развития и инвестиционными фондами участвуют в работе межведомственной рабочей группы на площадке АСИ по этой теме. "Надеемся, что благодаря совместным усилиям венчурной отрасли и правительства принципы функционирования венчурной отрасли найдут адекватное отражение в законодательстве", - сказала она.

Без уголовной ответственности

Генеральный директор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко, которая также участвует в рабочей группе АСИ по разработке предложений по изменению профильного законодательства, пояснил, что важно оценивать весь портфель проектов институтов развития, так как в венчурных инвестициях "выстреливает", как правило, не более 50% портфеля. При этом пара "звездных" проектов позволяют окупить все вложенные средства, а наличие одной неудачной инвестиции в портфеле "не может стать поводом для правовых санкций".

"Портфельный подход к оценке эффективности фондов уже реализован РВК. Для наших фондов, к примеру, целевой минимальный уровень доходности составляет 8%, разработаны прозрачные критерии отбора проектов и механизмы оценки инвестиционных решений. Аналогичный механизм должен быть принят на федеральном уровне и внедрен в практику органов контроля и надзора. Кроме того, принимая во внимание высокий риск в сфере венчура, необходимо сместить фокус проверок с оценки результатов проектов на оценку корректности процедур их отбора", - сказал Повалко.

Среди других предложений, над которыми работает рабочая группа при АСИ, по его словам, есть внедрение методологии оценки общего результата венчурных проектов через три-пять лет после их официального завершения. Помимо финансовых показателей, такая методология, как считают эксперты, должна включать оценку долгосрочных эффектов от реализации венчурных проектов для государства, в том числе социально-экономических, научно-технических, экологических и других.

Для экспериментальных проектов с особым режимом регулирования эксперты группы, по словам Повалко, предлагают исключить критерии оценки, несоблюдение которых может повлечь за собой правовую ответственность. Реализовавшиеся рыночные риски в экспериментальных проектах не должны быть основанием для уголовного преследования, считает он.

"Эти и другие меры будут обсуждаться в рамках рабочей группы АСИ, после чего они будут оформлены в конкретные законодательные инициативы. Чтобы предложения не остались на бумаге, важно консолидировать мнения всех заинтересованных сторон: инвесторов, институтов развития, предпринимателей, органов контроля и надзора. Представители РВК будут активно участвовать в диалоге рынка и регуляторов на базе рабочей группы АСИ", - сказал Повалко.

О компаниях

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации основанной в 2007 году государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. В 2013 году была создана Управляющая компания "Роснано" с целью управления активами "Роснано" и новыми инвестиционными фондами нанотехнологий, создаваемыми с привлечением частных инвесторов. В настоящее время Группа "Роснано" ("Роснано", УК "Роснано", ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития и инвестирует преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж.

Российская венчурная компания - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ, основными целями которой являются стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса НТИ. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд рублей, 100% уставного капитала принадлежит РФ в лице Росимущества.

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