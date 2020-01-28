Виталия Мутко избрали гендиректором ДОМ.РФ. Марат Хуснуллин назначен главой набсовета

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин избран главой набсовета ДОМ.РФ, его предшественник в кабмине Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании. Соответствующее решение набсовета ДОМ.РФ опубликовано на портале раскрытия корпоративной отчетности во вторник.

"Избрать председателем наблюдательного совета АО "ДОМ.РФ" Хуснуллина Марата Шакирзяновича <...> Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО "ДОМ.РФ" Плутника Александра Альбертовича и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор <...> Назначить генеральным директором АО "ДОМ.РФ" Мутко Виталия Леонтьевича и определить срок его полномочий с 29 января 2020 года по 28 января 2025 года", - говорится в решении набсовета.

Плутник вошел в новый состав наблюдательного совета госкомпании, говорится в сообщении ДОМ.РФ. Из протокола следует, что 28 января 2020 года единственный акционер общества в лице правительства РФ прекратил полномочия действующего совета. "Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета АО "ДОМ.РФ". Избрать наблюдательный совет АО "ДОМ.РФ" в количестве 10 человек в следующем составе: Дмитрий Григоренко, Марина Ентальцева, Алексей Моисеев, Виталий Мутко, Александр Плутник, Михаил Полубояринов, Максим Раскоснов, Азер Талыбов, Марат Хуснуллин, Владимир Якушев", - говорится в сообщении.

Бывший вице-премьер Виталий Мутко не вошел в состав нового правительства, ушедшего в отставку с 15 января. В кабинете Дмитрия Медведева он курировал строительство и региональное развитие.

Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ранее - Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК), которое является финансовым институтом развития в жилищной сфере, создано в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. ДОМ.РФ занимается повышением качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения федеральных стандартов, которые позволяют создавать выгодные условия приобретения жилья, в том числе с использованием ипотеки, формировать цивилизованный рынок аренды и развивать комфортную городскую среду.

"Дочками" ДОМ.РФ являются Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства и уполномоченный банк в сфере жилищного строительства - Банк ДОМ.РФ. Решением правительственной комиссии компании переданы агентские полномочия в отношении помещений, в которых ранее располагались офисы министерств, переехавших в Москва-Сити. Кроме того, ДОМ.РФ уполномочен в качестве агента РФ вовлекать в хозяйственный оборот неиспользуемые федеральные объекты и земельные участки.