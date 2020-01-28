Власти Петербурга подали иск к "Метрострою" по станции метро "Cпортивная"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга в лице городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) подали новый иск к компании "Метрострой" по гарантийным обязательствам на второй вход на станцию метро "Cпортивная", следует из материалов Арбитражного суда города и Ленинградской области.

"Истец: комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Ответчик: ОАО по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой", исковое заявление", - говорится в материалах суда. Иск зарегистрирован судом, однако пока не принят к рассмотрению.

Денежных исковых требований в иске не заявлено. Как пояснили ТАСС в комитете, иск касается выполнения гарантийных обязательств по строительству второго входа на станцию метро "Спортивная". В комитете считают, что компания не исполняет гарантийные обязательства по контракту на его строительство. Комментарием "Метростроя" касаемо данного иска ТАСС пока не располагает.

Станция "Спортивная" расположена на Фрунзенско-Приморской линии петербургской подземки. Сама станция была открыта в 1997 году. В 2015 году был открыт второй вход на станцию, его особенность состоит в том, что он располагается на Васильевском острове на значительном удалении от самой платформы. От этого входа до платформы под рекой Малая Нева проложен тоннель, оснащенный траволаторами - движущимися дорожками. По данным петербургских СМИ, с момента открытия второго входа в тоннеле неоднократно фиксировались протечки.

Власти города и компания являются участниками нескольких судебных разбирательств в арбитраже Петербурга. Гендиректором "Метростроя" ранее был Николай Александров, однако в декабре 2019 года он был задержан, а затем заключен в СИЗО по подозрению в присвоении и растрате денег. Исполняющим обязанности гендиректора стал Сергей Харлашкин, ранее занимавший должность главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. 25 января горсуд Петербурга смягчил меру пресечения Александрову и перевел его из СИЗО под домашний арест.