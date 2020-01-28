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Мутко в ДОМ.РФ будет курировать ипотеку, развитие городской среды и проблему дольщиков

Ранее сообщалось, что бывшего вице-премьера назначили гендиректором ДОМ.РФ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Бывший вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, назначенный во вторник гендиректором ДОМ.РФ, будет курировать в госкорпорации ипотеку, развитие городской среды, а также заниматься проблемой дольщиков. Об этом во вторник сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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"Сегодня Виталий Мутко назначен гендиректором ДОМ.РФ. Перед Виталием Леонтьевичем стоят серьезные задачи! В частности, он будет курировать ипотеку, развитие городской среды и заниматься проблемой дольщиков", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Сам Хуснуллин избран главой наблюдательного совета госкорпорации.

АО "ДОМ.РФ" - финансовый институт, занимающийся развитием рынка жилья в России. Компания работает в нескольких направлениях: развитие рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг, вовлечение в оборот неэффективно используемых федеральных земель, формирование комфортной среды в городах, создание уполномоченного банка в сфере жилищного строительства, гарантии по кредитам застройщикам при переходе на проектное финансирование, исследование рынков жилья и ипотеки, формирование и развитие цивилизованного рынка арендного жилья в России.

ДОМ.РФ является крупнейшим финансовым институтом развития, который ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО. За девять месяцев 2019 года чистая прибыль по МСФО выросла на 63,1%, до 16,1 млрд рублей.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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