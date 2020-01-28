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Рубль немного ускорил рост к доллару и евро на Мосбирже на фоне заявлений по "сделке века"

Ранее Дональд Трамп заявил, что новый план Соединенных Штатов по урегулированию на Ближнем Востоке предусматривает сосуществование израильского и палестинского государств

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Рубль незначительно укрепился к доллару и евро на Московской бирже во вторник на фоне заявлений президента США Дональда Трампа в Белом доме на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по "сделке века". Это следует из данных торговой площадки по состоянию на 20:40 мск.

Так, по состоянию на 20:10 мск курс доллара снижался на 0,9%, до 62,4 руб. По сравнению с котировками на 20:40 мск после ряда заявлений американского лидера курс доллара снизился до 62,33 руб. - чуть более, чем на 1%. Курс евро опускается на 1,12%, до 68,61 руб. До начала пресс-конференции евро торговался по 68,65 руб. (-1,05%).

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,7% и составила 59,73 долл. за баррель.

Ранее Дональд Трамп заявил, что новый план Соединенных Штатов по урегулированию на Ближнем Востоке предусматривает сосуществование израильского и палестинского государств. Он также добавил, что план США предусматривает фактическое удвоение площади палестинских территорий.

В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом обнародует план по урегулированию во вторник в полдень по местному времени (20:00 мск). Трамп при этом отметил, что премьер-министр Израиля поддержал американскую инициативу, а палестинская сторона, по мнению главы вашингтонской администрации, поддержит ее в будущем. Кроме того, по утверждению президента, план поддерживают многие арабские страны. На прошлой неделе власти Палестины заявили, что отвергнут любые шаги, предлагаемые США по урегулированию палестино-израильского конфликта, идущие вразрез с нормами международного права.

Теги
СШАПалестинаИзраильНетаньяху, Биньямин
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