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Бизнес-омбудсмен Москвы получила жалобы на выдворение от арендаторов из 400 компаний

Татьяна Минеева сообщила, что предприниматели не имеют доступа к своим помещениям и несут значительные убытки

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева получила обращение арендаторов из 400 компаний, которые якобы были безосновательно выдворены из помещений из-за судебных споров арендодателя и органов МЧС.

"В адрес уполномоченного поступили обращения от предпринимателей, которые оказались на улице и не имеют доступ к своим помещениям с 23 января 2020 года и несут значительные убытки. Более 3 тыс. человек из 400 компаний оказались заложниками сложной ситуации, возникшей из-за спора недобросовестного арендодателя и органов МЧС, дошедшего до суда", - написала Минеева на своей странице в Facebook.

Предприниматели рассказали, что 17 января Измайловский районный суд Москвы вынес постановление о приостановлении деятельности компании "Недвижимость Индастриз", управляющей имущественным комплексом по адресу Буракова, 27 на шоссе Энтузиастов за невыполнение требований МЧС по оборудованию собственности противопожарной сигнализации. Между тем, еще год назад, в январе 2019 года, суд обязал предприятие оснастить недвижимое имущество системами противопожарной защиты, что сделано не было. Более того, арендодатель даже не уведомил арендаторов помещения о наличии ограничений, а вместо этого требовал в срочном порядке внести предоплату за ближайшие месяцы - январь и февраль 2020 года, написала бизнес-омбудсмен.

Как было указано в обращениях, 22 января вечером на территории появились судебные приставы, которые попросили людей в течение 10 минут покинуть помещения на 90 дней.

"На данный момент мною готовится обращение в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку по существу обращений предпринимателей. Будем разбираться в ситуации", - написала Минеева.

ТАСС пока не располагает комментариями о данной ситуации от представителей МЧС.

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