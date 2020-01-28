Минфин предложил привязать налоговый вычет для Приобского месторождения к ценам на нефть

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минфин предложил привязать налоговый вычет для Приобского месторождения, которое совместно разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть", к мировым ценам на нефть. Об этом ТАСС сообщил представитель министерства.

"Действительно, в конце прошлого года Минфин внес на рассмотрение в правительство законопроект о предоставлении налогового вычета по НДПИ при разработке Приобского месторождения. Выпадающие доходы бюджета от предоставления вычета составят 600 млрд рублей", - отметили в Минфине.

"Чтобы не были затронуты базовые доходы, за счет которых финансируются уже заложенные в бюджет 2020-2022 гг. расходные обязательства государства, мы предлагаем привязать предоставление вычета к мировым ценам на нефть", - добавил представитель Минфина.

По его словам, при цене нефти выше $65 за баррель вычет составит 60 млрд рублей в год. При этом, если цена нефти опустится ниже базовой - $42-44 за баррель в 2020-2022 гг., то вычет предоставляться не будет. Между базовой и фиксированной ценой в $65 за баррель вычет предлагается рассчитывать по формуле с линейной зависимостью от уровня цен.

Предложенный механизм предоставления налогового вычета учитывает интересы компаний, разрабатывающих Приобское месторождение, и одновременно позволит обеспечить расходные обязательства федерального бюджета, подчеркнул представитель Минфина.

О месторождении

"Роснефть" разрабатывает северную часть Приобского месторождения, а "Газпром нефть" - южную. Первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров в августе 2019 г. сообщал, что решение о предоставлении инвестиционных стимулов Приобскому месторождению одобрено президентом РФ, благодаря поддержке компания до 2025 г. может дополнительно добыть на месторождении более 70 млн тонн нефти. По оценке "Роснефти", дополнительные налоговые поступления государству составят 660 млрд рублей, а дополнительный дивидендный поток составит 120 млрд рублей.

Запасы Приобского месторождения относятся к трудноизвлекаемым. "Роснефть" добыла на нем 26 млн т нефти в 2018 г., "Газпром нефть" - 11,5 млн т.

Предоставить налоговые льготы для месторождения, аналогичные льготам Самотлорского месторождения, просил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он пояснял, что месторождение является высоокобводненным (доля воды в нефтяной смеси выше 90%). И хотя оставшиеся запасы в нем огромны, их добыча пока является нерентабельной, а с помощью льгот рентабельность можно увеличить.