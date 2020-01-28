{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главы правительств ЕАЭС 31 января рассмотрят снижение порога беспошлинного ввоза товаров

Стороны рассмотрят предложение, согласно которому порог беспошлинного ввоза посылок из интернет-магазинов снизится до €100 с 1 июля

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Главы правительств государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 31 января на заседании Евразийского межправительственного совета рассмотрят предложение, согласно которому порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов снизится до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года. Об этом ТАСС сообщил источник в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как отмечает руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин в интервью "Российской газете", количество облагаемых пошлинами посылок в 2019 году выросло в пять раз.

"В 2019 году, после снижения порога с €1000 до €500, таможенные платежи выросли, поскольку увеличилось количество "платных" посылок: с 56,8 тыс. в 2018 году до 234,1 тыс. в 2019 году, то есть в пять раз. Платежи достигли 895,6 млн рублей. Это в три раза больше, чем годом ранее", - сказал Булавин.

При этом он отметил, что свыше 95% всех перемещаемых международных почтовых отправлений в рамках интернет-торговли находятся в сегменте от €20 и ниже.

По словам Булавина, в результате снижения порога с 1 января 2020 года до €200 должно произойти сопоставимое увеличение общего объема таможенных платежей. "Но это приблизительная оценка, потому что началось "дробление" посылок, чтобы подогнать их стоимость под новый порог", - добавил глава ФТС.

Беспошлинный порог

Ранее сообщалось, что решение о постепенном снижении порога беспошлинного ввоза было принято на уровне ЕАЭС в декабре 2017 года. Оно предполагало снижение в два этапа: до €500 в месяц с 1 января 2019 года и до €200 за посылку с 1 января 2020 года.

В декабре 2019 года бывший тогда премьер-министром РФ Дмитрий Медведев поручил министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.

Реклама на ТАСС
Эксперты: Мутко усилит федеральную значимость компании ДОМ.РФ
Назначение Виталия Мутко говорит о необходимости применения федерального опыта и авторитета, считает руководитель комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС