Главы правительств ЕАЭС 31 января рассмотрят снижение порога беспошлинного ввоза товаров

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Главы правительств государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 31 января на заседании Евразийского межправительственного совета рассмотрят предложение, согласно которому порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов снизится до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года. Об этом ТАСС сообщил источник в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как отмечает руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин в интервью "Российской газете", количество облагаемых пошлинами посылок в 2019 году выросло в пять раз.

"В 2019 году, после снижения порога с €1000 до €500, таможенные платежи выросли, поскольку увеличилось количество "платных" посылок: с 56,8 тыс. в 2018 году до 234,1 тыс. в 2019 году, то есть в пять раз. Платежи достигли 895,6 млн рублей. Это в три раза больше, чем годом ранее", - сказал Булавин.

При этом он отметил, что свыше 95% всех перемещаемых международных почтовых отправлений в рамках интернет-торговли находятся в сегменте от €20 и ниже.

По словам Булавина, в результате снижения порога с 1 января 2020 года до €200 должно произойти сопоставимое увеличение общего объема таможенных платежей. "Но это приблизительная оценка, потому что началось "дробление" посылок, чтобы подогнать их стоимость под новый порог", - добавил глава ФТС.

Беспошлинный порог

Ранее сообщалось, что решение о постепенном снижении порога беспошлинного ввоза было принято на уровне ЕАЭС в декабре 2017 года. Оно предполагало снижение в два этапа: до €500 в месяц с 1 января 2019 года и до €200 за посылку с 1 января 2020 года.

В декабре 2019 года бывший тогда премьер-министром РФ Дмитрий Медведев поручил министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.