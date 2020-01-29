Apple отчиталась о рекордных выручке и чистой прибыли за квартал

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Квартальная выручка Apple ("Эппл") возросла на 9%, достигнув самого высокого показателя в истории этой американской компании - 91,8 млрд долларов. Соответствующая информация содержится в опубликованной во вторник отчетности компании из Купертино (штат Калифорния).

Отчетный период - это первый квартал 2020 финансового года, истекший 28 декабря 2019 года. "Мы с восторгом докладываем о самой большой квартальной выручке, достижению которой способствовал мощный рост спроса на наши смартфоны моделей iPhone 11 ("Айфон 11") и iPhone 11 Pro ("Айфон 11 про"), а также на услуги и аксессуары", - отметил глава компании Тим Кук.

Он также акцентировал внимание на квартальном увеличении количества "активных подключенных устройств в каждом географическом сегменте до более 1,5 млрд". Данный показатель год назад составлял 1,4 млрд устройств.

Чистая прибыль за квартал составила 22,2 млрд долларов, также достигнув самого высокого в истории компании показателя. Начисления дивидендов акционерам Apple за квартал приблизились к 25 млрд долларов. Компания прогнозирует, что ее выручка во втором квартале 2020 финансового года составит 63-67 млрд долларов, а операционные расходы в пределах 9,6-9,7 млрд долларов.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone ("Айфон"), планшетные компьютеры iPad ("Айпэд"), компьютеры iMac ("Аймэк"), ноутбуки MacBook ("Макбук"), музыкальные плееры iPod ("Айпод") и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысила 1 трлн долларов, но к настоящему времени снизилась примерно до 960 млрд долларов.