{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Создание авиакомпании "Арктика" отложено на неопределенный срок

По словам главы НАО Александра Цыбульского, пока идет работа по созданию финансово-экономической модели компании

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Создание авиакомпании "Арктика" на базе авиаотрядов Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области отложено на неопределенный срок. Об этом ТАСС в четверг сообщил губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и Цыбульский в ходе V Арктического форума в апреле 2019 года подписали соглашение о создании новой авиакомпании "Арктика". Планировалось, что она будет создана на базе двух существующих авиапредприятий: "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" и "2-й Архангельский объединенный авиаотряд".

"Мы точно пока отложили идею физического создания этой авиакомпании до момента, пока мы не будем понимать, что возможные прибыли - как финансовые, так и социальные - будут превосходить те риски, которые у нас возникают при лизинге и покупке авиационной техники. Пока у нас, к сожалению, эти риски превосходят [возможную прибыль]. [Реализация проекта отложена] без сроков, до того момента, пока у нас не, как принято говорить, "срастется экономика", - сказал Цыбульский во время Дней Ненецкого автономного округа (НАО) в Совете Федерации.

По словам главы НАО, пока идет работа по созданию финансово-экономической модели компании. "Пока результаты тех просчетов и обоснований, что у нас есть, делают нашу затею не столь оптимистичной. Есть разные варианты, но не менее 1 млрд рублей нужно вложить в самом начале для того, чтобы это заработало. Понятно, что, скорее всего, это предполагает использование лизинговых моделей, а лизинговые модели предполагают увеличение этих инвестиций, должны точно нам давать возможность возврата этих денег через предоставление услуг", - отметил он.

Планировалось, что компания будет выполнять межрегиональные рейсы, а также в Норвегию и Финляндию, для чего предполагалось взять в лизинг самолеты Sukhoi Superjet RRJ-95. "Пока мы до конца здесь не можем понять, если мы включаем в этот процесс большое количестве субсидируемых государством рейсов, тогда эта экономика действительно неплохо "срастается" и появляется. Но понятно, что рассчитывать только на субсидии со стороны государства было бы с нашей стороны легкомысленно. Поэтому мы смотрим, сможет ли эта модель быть жизнеспособной без такой большой поддержки федерального бюджета, за которую мы не можем отвечать, что она все время будет", - добавил собеседник агентства.

Теги
РоссияАрктика сегодняАрхангельская областьНенецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
Нацбанк Украины снизил учетную ставку с 13,5% годовых до 11%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС