Создание авиакомпании "Арктика" отложено на неопределенный срок

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Создание авиакомпании "Арктика" на базе авиаотрядов Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области отложено на неопределенный срок. Об этом ТАСС в четверг сообщил губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и Цыбульский в ходе V Арктического форума в апреле 2019 года подписали соглашение о создании новой авиакомпании "Арктика". Планировалось, что она будет создана на базе двух существующих авиапредприятий: "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" и "2-й Архангельский объединенный авиаотряд".

"Мы точно пока отложили идею физического создания этой авиакомпании до момента, пока мы не будем понимать, что возможные прибыли - как финансовые, так и социальные - будут превосходить те риски, которые у нас возникают при лизинге и покупке авиационной техники. Пока у нас, к сожалению, эти риски превосходят [возможную прибыль]. [Реализация проекта отложена] без сроков, до того момента, пока у нас не, как принято говорить, "срастется экономика", - сказал Цыбульский во время Дней Ненецкого автономного округа (НАО) в Совете Федерации.

По словам главы НАО, пока идет работа по созданию финансово-экономической модели компании. "Пока результаты тех просчетов и обоснований, что у нас есть, делают нашу затею не столь оптимистичной. Есть разные варианты, но не менее 1 млрд рублей нужно вложить в самом начале для того, чтобы это заработало. Понятно, что, скорее всего, это предполагает использование лизинговых моделей, а лизинговые модели предполагают увеличение этих инвестиций, должны точно нам давать возможность возврата этих денег через предоставление услуг", - отметил он.

Планировалось, что компания будет выполнять межрегиональные рейсы, а также в Норвегию и Финляндию, для чего предполагалось взять в лизинг самолеты Sukhoi Superjet RRJ-95. "Пока мы до конца здесь не можем понять, если мы включаем в этот процесс большое количестве субсидируемых государством рейсов, тогда эта экономика действительно неплохо "срастается" и появляется. Но понятно, что рассчитывать только на субсидии со стороны государства было бы с нашей стороны легкомысленно. Поэтому мы смотрим, сможет ли эта модель быть жизнеспособной без такой большой поддержки федерального бюджета, за которую мы не можем отвечать, что она все время будет", - добавил собеседник агентства.