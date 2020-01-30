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ФТС предложила модернизировать 37 пунктов пропуска через границу

По словам руководителя Федеральной таможенной службы России Владимира Булавина, возможно строительство новых пунктов пропуска с заменой существующего оборудования

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России предложила модернизировать 37 пунктов пропуска через границу РФ в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин на правительственном часе в Совете Федерации РФ.

"Нам необходимо пункты пропуска модернизировать, а, может быть, построить новые, заменив ныне существующее оборудование. Мы свои предложения в национальный проект "Международная кооперация и экспорт" по 37 пунктам пропуска, разбив их в очередность, предоставили", - отметил Булавин.

По его словам, в предпраздничные дни и в период отпусков на пунктах пропуска наблюдается превышение нагрузки в 6-10 раз.

По данным Минтранса, в настоящее время в России установлено 386 пунктов пропуска через границу, из них действуют 313.

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Россия
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