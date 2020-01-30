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Роскомнадзор заблокировал более 50 сайтов с пиратскими копиями фильма "Достать ножи"

Владельцы еще 288 интернет-ресурсов самостоятельно изъяли киноленту из публичного доступа

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Операторы связи заблокировали доступ к 51 сайту, незаконно распространявшему пиратские копии фильма "Достать ножи". Еще 288 ресурсов изъяли их из публичного доступа самостоятельно, сообщила в четверг пресс-служба Роскомнадзора (РКН).

"На основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателя "Централ Партнершип Сейлз Хаус" принимаются предварительные меры защиты интеллектуальных прав фильма "Достать ножи", премьера которого состоялась в 2019 году. После уведомления Роскомнадзора владельцы 288 интернет-ресурсов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии фильма, ожидается удаление еще с 20 интернет-страниц. Операторами связи ограничивается доступ к 51 сайту, не прекратившему доступ к "пиратскому" контенту в установленные законом сроки", - написано в сообщении пресс-службы.

По информации пресс-службы, нормы и требования о защите интеллектуальной собственности дают возможность правообладателю во внесудебном порядке требовать от владельца сайта прекратить нарушение авторских прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление об ограничении доступа к интернет-ресурсу с нелегальным контентом.

Комедийный детектив "Достать ножи" о расследовании предполагаемого самоубийства известного автора криминальных романов Харлана Тромби в день его 85-летия вышел в российский прокат 28 ноября 2019 года. Его сценаристом и режиссером стал Райан Джонсон, а главные роли исполнили, в частности, Дэниел Крейг, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Дон Джонсон, Крис Эванс.

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