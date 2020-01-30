Решение Лондона по Huawei обойдется холдингу BT в $650 млн

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Решение правительства Великобритании допустить корпорацию Huawei к развертыванию сетей связи 5G, но серьезно ограничить ее роль, обойдется британскому телекоммуникационному холдингу BT Group в £500 млн (около $650 млн) в течение ближайших пяти лет. Об этом говорится в заявлении гендиректора холдинга Филипа Дженсена, которое было в четверг распространено пресс-службой BT.

"Безопасность наших сетей для BT важнее всего. Поэтому мы приветствуем и поддерживаем внесение правительством ясности в вопрос использования оборудования ряда поставщиков в составе телекоммуникационных сетей на территории Соединенного Королевства, а также соглашаемся с тем, что безопасность британской телекоммуникационной инфраструктуры должна быть приоритетом, - отметил Дженсен. - В настоящий момент мы детально изучаем правительственные рекомендации, чтобы в полной мере оценить их воздействие на наши планы. Согласно текущим оценкам, последствия этого воздействия составят порядка £500 млн [дополнительных затрат] в течение пяти лет".

Несмотря на давление со стороны США, во вторник официальный Лондон допустил Huawei к созданию сетей связи пятого поколения на территории королевства, хотя и признал китайскую корпорацию "очень рискованным поставщиком". Ее оборудование не будет использоваться в составе "критически важной национальной инфраструктуры", а его общая доля в британских сетях 5G к 2023 году и после не должна будет превышать 35%. В результате британским телекоммуникационным компаниям, из которых крупнейшей по занимаемой доле рынка остается BT, придется размещать дополнительные заказы на оборудование шведской Ericsson, финской Nokia и других производителей антенн и других элементов инфраструктуры 5G.

Как отмечает газета Financial Times, установленный правительством срок введения ограничения в 35% оказался гораздо меньше, чем ожидали в отрасли. Конкретно же для BT, по данным издания, ситуация вокруг Huawei является особенно болезненной. Китайская корпорация - один из крупнейших поставщиков BT, и доля оборудования Huawei в ее сетях 4G, поверх которых первоначально будет развертываться 5G-инфраструктура, превышает 60%.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, что сотрудничество Великобритании с Huawei создаст большую угрозу национальной безопасности страны. Позже с похожим предупреждением выступил госсекретарь США Майкл Помпео.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.