Куратором Росимущества в Минфине может стать Моисеев

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Куратором Росимущества, которое перешло от Минэкономразвития к Минфину, может стать замминистра финансов Алексей Моисеев. Об этом он заявил ТАСС.

"Предположительно, да. Но пока официального распоряжения нет", - сообщил Моисеев.

По его словам, в ближайшее время будет подготовлен приказ с распределением обязанностей, документ должен подписать министр финансов Антон Силуанов.

21 января президент РФ Владимир Путин своим указом передал Росимущество, ранее подведомственное Минэкономразвития, Минфину.

Росимущество было образовано в 2004 году. Оно отвечает за управление собственностью, находящейся в федеральном владении. Через Росимущество правительство владеет акциями таких компаний, как "Ростелеком", "Россети", "Русгидро", "Транснефть" и другие.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, передача Росимущества Минфину поможет укреплению материальной базы экономики РФ.