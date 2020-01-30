В Shell заявили, что санкции против "Северного потока - 2" не влияют на бизнес инвесторов

ТАСС, 30 января. /ТАСС/. Санкции США в отношении "Северного потока - 2", приостановившие строительство трубопровода, не повлияли на бизнес европейских инвесторов проекта. Об этом в ходе телеконференции с журналистами сказал Бен ван Берден, глава компании Shell (один из пяти партнеров "Газпрома" по проекту).

"Мы напрямую не были затронуты санкциями Минфина США", - сказал он.

"Что важно, санкции коснулись подрядчика, который укладывал трубы. Сейчас трубопровод не может быть достроен этой компанией [из-за санкций]. Мы только обеспечивали долговое финансирование для проекта, как и другие несколько европейских компаний", - сказал глава компании, отвечая на вопрос о прямом влиянии санкций на инвесторов проекта.

Ранее председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс сообщал, что компания остается привержена проекту, несмотря на американские санкции в отношении трубопровода.

В конце декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 г., который, в частности, предусматривает ограничительные меры против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Швейцарский трубоукладчик Allseas уже приостановил работы в Балтийском море.

Тем временем Россия не сомневается, что сможет достроить "Северный поток - 2" самостоятельно. Президент РФ Владимир Путин говорил, что окончание строительства вынужденно будет отодвинуто на несколько месяцев, но при этом выразил надежду, что до конца 2020 г. строительные работы будут завершены и газопровод заработает.