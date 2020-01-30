{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Shell заявили, что санкции против "Северного потока - 2" не влияют на бизнес инвесторов

Речь идет о санкциях США

ТАСС, 30 января. /ТАСС/. Санкции США в отношении "Северного потока - 2", приостановившие строительство трубопровода, не повлияли на бизнес европейских инвесторов проекта. Об этом в ходе телеконференции с журналистами сказал Бен ван Берден, глава компании Shell (один из пяти партнеров "Газпрома" по проекту).

На эту тему
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

"Мы напрямую не были затронуты санкциями Минфина США", - сказал он.

"Что важно, санкции коснулись подрядчика, который укладывал трубы. Сейчас трубопровод не может быть достроен этой компанией [из-за санкций]. Мы только обеспечивали долговое финансирование для проекта, как и другие несколько европейских компаний", - сказал глава компании, отвечая на вопрос о прямом влиянии санкций на инвесторов проекта.

Ранее председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс сообщал, что компания остается привержена проекту, несмотря на американские санкции в отношении трубопровода.

В конце декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 г., который, в частности, предусматривает ограничительные меры против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Швейцарский трубоукладчик Allseas уже приостановил работы в Балтийском море.

Тем временем Россия не сомневается, что сможет достроить "Северный поток - 2" самостоятельно. Президент РФ Владимир Путин говорил, что окончание строительства вынужденно будет отодвинуто на несколько месяцев, но при этом выразил надежду, что до конца 2020 г. строительные работы будут завершены и газопровод заработает.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Нацбанк Украины снизил учетную ставку с 13,5% годовых до 11%
Регулятор прогнозирует снижение ставки до 7% к концу года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС