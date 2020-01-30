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Белоруссию назвали основным каналом поступления "санкционки" в Россию

Глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин сообщил, что в 2019 году было выявлено 4 тыс. тонн санкционной продукции

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Основная часть санкционной продукции поступает в РФ из Белоруссии, заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

"Основная проблема в том, что наши партнеры по ЕАЭС не присоединились к нашим ответным санкциям, и основная часть "санкционки" идет на белорусском направлении. Надо сказать с большим сожалением, что санкционные товары в основном ввозит наш бизнес", - сказал Булавин.

По его словам, в 2019 году было выявлено 4 тыс. тонн санкционной продукции. "И надо сказать, что с 2015 года количество выявляемой санкционной продукции меняется в сторону уменьшения. У нас был пик до 9 тыс. тонн в 2017 году. Сейчас мы наблюдаем некоторый спад", - отметил глава ФТС.

Он также напомнил, что с 2019 года ФТС получила возможность использовать мобильные группы по борьбе с ввозом санкционной продукции не только вблизи границ, но и на всей территории России.

Теги
Булавин, Владимир ИвановичБелоруссияРоссия
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