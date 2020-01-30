Въездной турбизнес РФ может потерять от приостановки турпотока из Китая до $100 млн

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Въездной туристический бизнес в России может потерять до $100 млн, если приостановленный из-за коронавируса выезд китайских туристов за границу не будет восстановлен до конца марта. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Основной пик бронирований на высокий летний сезон приходится на март. И если до конца марта ситуация не стабилизируется, то мы можем оценочно говорить о потерях до $100 млн", - сказала Ломидзе.

"Что касается выездного туризма, - продолжила она. - По данным Ростуризма, глубина продаж достигает июня, оценочно забронировано и частично или полностью оплачено примерно 30-32 тыс. туров. Если до марта ситуация не стабилизируется, то потери выездного туризма оценочно составят примерно 500-700 млн рублей", - сказала Ломидзе.

Российские туроператоры 24 января по рекомендации Ростуризма приостановили продажу туров в Китай из-за вспышки нового типа коронавируса до нормализации эпидемиологической обстановки в этой стране. При аннуляции уже купленных туров туристам полагается возмещение полной стоимости путевки. При этом многие туристы выбирают не отмену поездки, а перебронирование туров на другие даты или направления.

Турпоток из Китая в цифрах

При этом ранее ожидалось, что в первом квартале 2020 года Россию посетит более 130 тыс. туристов из Китая, сообщал ТАСС исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" (объединяет почти 200 предприятий, работающих с китайским туристическим рынком) Александр Агамов. В 2019 году, по предварительным данным, Россию посетили порядка 1,27 млн организованных туристов из Китая, въехавших по групповым безвизовым спискам, говорится в сообщении на сайте АТОР. Лидерами по приему организованных туристов из Китая в России являются Москва, Санкт-Петербург, Приморский край и Амурская область.

"Стоит отметить, что китайский туристический рынок является для России не только самым массовым, но и самым проблемным. По некоторым оценкам, до 50% организованных туристов из Китая обслуживается в России "серыми" китайскими компаниями. Это самые бюджетные туристы, доходы от приема которых идут преимущественно китайской стороне", - отмечается в сообщении АТОР.

Таким образом, в части "серого" турпотока основная финансовая нагрузка ляжет на китайские фирмы, но при этом серьезно пострадают от снижения загрузки российские объекты размещения, с которыми они сотрудничали, подчеркнули в АТОР. Зимой основные потери в этом сегменте могут быть на Байкале, прогнозируют в ассоциации.