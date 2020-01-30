Роскомнадзор с 31 января начнет оценку исполнения законов компаниями Facebook и Twitter

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Роскомнадзор приступит к изучению ситуации с исполнением законодательства в области персональных данных американскими компаниями Facebook и Twitter с 31 января. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор состоит с компаниями Facebook и Twitter в деловой переписке. По истечении срока мы будем изучать обстоятельства и, если увидим признаки административного правонарушения, будем действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил ТАСС, что срок ответа двух компаний по требованию о локализации данных российских пользователей истечет 31 января.