Инфляционные ожидания россиян в январе снизились до 8,3%

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян на ближайший год в январе снизились до 8,3%, опустившись на 0,7 процентного пункта (п.п.) по сравнению с декабрем прошедшего года, сообщает ЦБ РФ.

"Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции также вернулась к ноябрьскому значению (8,3%, -0,7 п. п.). Таким образом, текущее снижение оценок подтверждает предположение о разовом характере повышения ожидаемой и наблюдаемой инфляции в декабре", - указывает регулятор.

В начале 2020 года Банк России прогнозирует дальнейшее снижение годовой инфляции, в том числе за счет выхода из расчета эффекта повышения ставки НДС в начале 2019 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.