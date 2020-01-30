МИД: Россия надеется на решение проблем с поставками бананов из Эквадора

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает на урегулирование проблем, связанных с качеством поставляемых из Эквадора бананов. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Он отметил, что вопрос о поставках эквадорских бананов обсуждается по линии профильных ведомств и не имеет какого-либо политического контекста. "У российских органов санитарного и фитосанитарного контроля возникли серьезные и обоснованные опасения из-за непринятия в Кито действенных мер по восстановлению соответствия нормам ЕАЭС поставляемой на наш рынок продукции. Информация на этот счет размещена на сайте Россельхознадзора", - пояснил дипломат.

"Контакты между заинтересованными организациями продолжаются. Рассчитываем на урегулирование возникших проблем", - подчеркнул Щетинин.

На Эквадор приходится 96% российского импорта бананов. Россельхознадзор 27 ноября 2019 года сообщил о возможном ограничении ввоза из Эквадора растительной продукции, включая бананы. В ведомстве объяснили это обнаружением в продукции вредителя - многоядной мухи-горбатки. Российская сторона 12 декабря сообщила, что вновь нашла опасное насекомое в партии эквадорских бананов.