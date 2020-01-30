Кубань представит проект завода по производству соков на инвестфоруме в Сочи

КРАСНОДАР, 30 января. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют представить проект завода по производству фруктовых и овощных соков на Российском инвестиционном форуме в Сочи, который пройдет с 12 по 14 февраля 2020 года. Общая стоимость проекта составит более 850 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"На форуме Кубань представит проект завода по производству овощных и фруктовых соков. <…> Общая стоимость проекта более 858 млн рублей, планируется создание 225 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Ожидается, что завод построят в Кавказском районе. Мощность предприятия составит 27,8 тыс. тонн готовой продукции в год. Согласно проекту, здесь будут выпускать томатный, яблочный, виноградный, морковный и тыквенный соки.

Как ранее сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Кубань представит на форуме проекты строительства аэропорта в Краснодаре и модернизации портов Темрюка, Тамани и Новороссийска.

Власти Краснодарского края рассчитывают принять на инвестфоруме в Сочи не менее 8 тыс. гостей. Во время инвестфорума будет круглосуточно работать городской штаб, в который войдут коммунальные и аварийные службы. Кроме того, для охраны порядка привлекут казаков и усилят городскую службу скорой помощи. Особое внимание будет уделено соблюдению санитарно-противоэпидемических мер, в том числе в гостиницах, пунктах питания, на вокзалах и в аэропорту.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля, дискуссии в рамках программы сосредоточатся на трех направлениях - "Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты", "Цифровая трансформация экономики. Практические результаты " и "Человеческий капитал - основа для будущего лидерства". Организатором Российского инвестиционного форума выступает фонд "Росконгресс".