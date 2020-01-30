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Чистая прибыль МТС Банка в 2019 году выросла на 67%

Прибыль составила 2,3 млрд рублей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Чистая прибыль МТС Банка по РСБУ (по предварительным данным с учетом событий после отчетной даты) выросла на 67% и составила 2,3 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Согласно отчетности, розничный кредитный портфель банка вырос на 67% и составил 91,3 млрд рублей, совокупный кредитный портфель увеличился на 36% по сравнению с 2018 годом - до 124 млрд рублей. При этом доля неработающих ссуд (NPL) розничного бизнеса сократился до 7,2% против 11,4% в 2018 году.

Отмечается, что операционный доход кредитной организации в годовом выражении вырос на 20%, чистый процентный доход - на 27%.

"Мы проделали большую работу по развитию уровня клиентского сервиса, внедрению передовых банковских технологий, а также глубокому проникновению в цифровую экосистему МТС. Каждый четвертый кредит выдавался банком в 2019 году благодаря Big Data МТС. Продажи кредитов наличными утроились, портфель розничных кредитов почти удвоился по сравнению с 2018 годом, значительно снизились риски невозврата кредита - на треть ниже по сравнению с тем, когда МТС Банк использовал только собственные данные",  прокомментировал предварительные финансовые результаты предправления МТС Банка Илья Филатов.

Сообщается, что итоговая финансовая отчетность за 2019 год по РСБУ будет представлена банком в апреле 2020 года.

МТС Банк в январе 2020 года исполнится 27 лет со дня основания. Кредитная организация входит в топ-50 крупнейших российских банков по величине активов. Основным акционером является частная компания с ограниченной ответственностью "Мобайл ТелеСистемс Б.В." - дочерняя компания ПАО "Мобильные ТелеСистемы".

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