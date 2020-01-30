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"Л’Этуаль" стал владельцем 90% сети "Подружка"

Гендиректор "Подружки" Дмитрий Тамурка и исполнительный директор сети Павел Смирнов получили по 5% в уставном капитале "Табер Трейд"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Компания-владелец сети "Л’Этуаль" (ООО "Алькор и Ко") стала владельцем 90% магазинов косметики "Подружка", следует из Единого государственного реестра юридических лиц.

При этом по 5% в уставном капитале "Табер Трейд" (развивала магазины "Подружка") получили гендиректор "Подружки" Дмитрий Тамурка и исполнительный директор сети Павел Смирнов. Уставный капитал ООО "Табер Трейд", согласно ЕГРЮЛ, составляет 49,5 млн рублей.

ООО "Алькор и Ко" является операционной компанией "Л’Этуаль", следует из данных на официальном сайте торговой сети.

Сеть магазинов косметики "Подружка" основана в 2005 году и насчитывает более 200 магазинов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Кроме того, под брендом "Подружка" работает интернет-магазин. Помимо косметики в магазинах сети продаются парфюмерия, аксессуары и бижутерия.

Сеть "Л’Этуаль" основана в 1997 году На сегодняшний день открыто около 900 магазинов "Л'Этуаль" в более чем 200 городах России. Также компания развивает интернет-магазин.

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Россия
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