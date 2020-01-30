Мэр Обнинска попросил правительство оставить возможность выкупа детсадов у застройщиков

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Мэр города Обнинск Калужской области Владислав Шапша попросил правительство России не отказываться от варианта, когда муниципалитеты выкупают у застройщика детские сады и помочь в части разногласий с требованиями Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом он сообщил в четверг на заседании Совета по развитию местного самоуправления под председательством президента России Владимира Путина.

Выкуп уже построенных и оснащенных детских садов, школ является одним из основных способов развития инфраструктуры наряду со строительством и пользуется большой популярностью в регионах. Однако в конце октября 2019 года ФАС опубликовало письмо "По вопросам об осуществлении закупок недвижимого имущества", где говорится, что подобный вариант покупки зданий нарушает антимонопольное законодательство в части несоблюдения контрактной системы.

"Мы накануне с [министром просвещения РФ] Сергеем Сергеевичем Кравцовым обсудили вопрос [выкупа социальных объектов] и пришли к взаимопониманию, что все-таки не стоит отказываться от этого, а нужно сформулировать дополнительные требования четкие. Хотелось бы, чтобы правительство по этим требованиям ФАС сформулировало свою позицию, соответствующий порядок уточнило и предоставило такую возможность и ни в коем случае от нее не отказывалось", - сказал Шапша.

Сейчас в регионах развивают инфраструктуру путем проектирования и объявления торгов для поиска подрядной организации с последующим строительством, второй вариант предполагает выкуп у застройщика уже готового здания. По словам Шапши, покупка готового здания зачастую оказывается выгоднее для муниципалитетов.

"Мы избегаем рисков, что недобросовестный подрядчик сорвет сроки и не понесет за это никакой ответственности", - уточнил он.

Как отметил мэр Обнинска, вариант с покупкой готового здания также предполагает соблюдение целого ряда требований, в частности, наличие государственной экспертизы с подтверждением достоверной сметной стоимости.