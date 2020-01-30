{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мэр Обнинска попросил правительство оставить возможность выкупа детсадов у застройщиков

По словам Владислава Шапши, покупка готового здания зачастую оказывается выгоднее для муниципалитетов, чем строительство нового

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Мэр города Обнинск Калужской области Владислав Шапша попросил правительство России не отказываться от варианта, когда муниципалитеты выкупают у застройщика детские сады и помочь в части разногласий с требованиями Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом он сообщил в четверг на заседании Совета по развитию местного самоуправления под председательством президента России Владимира Путина.

Выкуп уже построенных и оснащенных детских садов, школ является одним из основных способов развития инфраструктуры наряду со строительством и пользуется большой популярностью в регионах. Однако в конце октября 2019 года ФАС опубликовало письмо "По вопросам об осуществлении закупок недвижимого имущества", где говорится, что подобный вариант покупки зданий нарушает антимонопольное законодательство в части несоблюдения контрактной системы.

"Мы накануне с [министром просвещения РФ] Сергеем Сергеевичем Кравцовым обсудили вопрос [выкупа социальных объектов] и пришли к взаимопониманию, что все-таки не стоит отказываться от этого, а нужно сформулировать дополнительные требования четкие. Хотелось бы, чтобы правительство по этим требованиям ФАС сформулировало свою позицию, соответствующий порядок уточнило и предоставило такую возможность и ни в коем случае от нее не отказывалось", - сказал Шапша.

Сейчас в регионах развивают инфраструктуру путем проектирования и объявления торгов для поиска подрядной организации с последующим строительством, второй вариант предполагает выкуп у застройщика уже готового здания. По словам Шапши, покупка готового здания зачастую оказывается выгоднее для муниципалитетов.

"Мы избегаем рисков, что недобросовестный подрядчик сорвет сроки и не понесет за это никакой ответственности", - уточнил он.

Как отметил мэр Обнинска, вариант с покупкой готового здания также предполагает соблюдение целого ряда требований, в частности, наличие государственной экспертизы с подтверждением достоверной сметной стоимости.

Теги
РоссияКалужская область
Реклама на ТАСС
Средняя сумма микрозайма в России выросла до рекордных 14 тыс. рублей
По словам главы "Эквифакса" Олега Лагуткина, многие компании стали отказываться от финансово невыгодных для них краткосрочных займов "до зарплаты"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС