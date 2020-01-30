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Китайская вирусная пневмония

Эксперт: экономика России не пострадает в случае запрета на грузовое ж/д сообщение с КНР

Гендиректор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов отметил, что среди импортируемых продуктов овощи, специфическая китайская еда, приправы и ряд других товаров

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Гендиректор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов считает, что российская экономика не пострадает в случае введения временного запрета на грузовое сообщение с Китаем. Заметный ущерб могут понести отдельные компании, которые не являются основными для важных отраслей экономики, сказал он ТАСС в четверг.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 31 января Россия приостановит железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем кроме направления Пекин-Москва и Москва-Пекин. В РЖД сообщили, что грузовое железнодорожное сообщение между странами будет приостановлено с этого же числа, но позднее приказ отменили "в связи с поступившими разъяснениями" из Минтранса России.

"В структуре импорта из Китая среди товаров для транзита в Европу нет ничего критически важного для человеческой жизни. Ввозятся, например, комплектующие для автомобильного завода Haval в Тульской области, комплектующие для компьютеров и сами компьютеры, мобильные телефоны... Но нет поставки лекарств или каких-то жизненно важных предметов обихода. Нет чего-то, что не производится в России, совершенно незаменимого", - сказал Безбородов.

Он отметил, что из Китая в РФ в год ввозится около 600 тыс. тонн продовольственных товаров, однако если они пропадут с рынка, это не будет критично для россиян. Среди импортируемых продуктов овощи, специфическая китайская еда, приправы и ряд других товаров.

"Явно не товары первой необходимости. Китайское мы покупаем, когда хотим поесть чего-то интересненького - это не наши основные продукты питания", - пояснил эксперт.

По его данным, в случае введения временного запрета могут пострадать некоторые российские компании, в том числе дальневосточные производители сои, производители пищевых товаров, лесопромышленные и угольные компании. "Любое юридическое лицо, которому закрывают экспорт или импорт, естественно, несет убытки - для бизнеса плохо, когда деньги перестают крутиться. Но это проблема только для тех предприятий, у которых в данный момент товары в дороге, а также для логистической отрасли. Глобальной проблемы нет, может, мы потеряем полпроцента годового оборота, но в силу общего спада транспортной отрасли в РФ, происходящее не очень хорошо для статистики, общей выручки", - считает Безбородов.

Он добавил, что не создаст серьезной проблемы закрытие границы и для физических лиц (соответствующее решение в четверг принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин).

"Большинство граждан КНР, которые работают в России, въехали до обострения эпидемиологической обстановки, но те, кто выезжал на каникулы, не смогут вернуться в РФ некоторое время. Большое число китайских работников в отдельных отраслях, и [поэтому], возможно, на каких-то предприятиях некому будет валить лес, сажать помидоры, строить - но нет критической массы китайских рабочих", - уточнил собеседник.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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