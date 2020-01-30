МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. СМИ будут штрафовать за непредоставление информации о финансировании, сумма штрафов за повторные нарушения составит четырехкратную сумму полученных редакцией денежных средств. Такие санкции предусматривает проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), опубликованный Минюстом на портале проектов нормативных правовых актов.

Штрафы оговорены в статье 33.6. Новый КоАП начнет действовать с 1 января 2021 года.

"Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 60 тыс. до 80 тыс. рублей; на юридических лиц - от трехкратной до четырехкратной суммы денежных средств, которые получены редакцией средства массовой информации, вещателем или издателем и информация о получении которых должна предоставляться в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации", - указано в проекте.

Первичное нарушение предусматривает ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а на юридических лиц - от однократной до двукратной суммы денежных средств, которые были получены редакцией СМИ, вещателем или издателем.

Статья за невнесение данных в систему мониторинга

Минюст РФ внес статью о штрафах за несвоевременное внесение производителями данных в систему мониторинга лекарств в проект нового Кодекса об административных правонарушениях.

"Несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения либо внесение в нее недостоверных данных влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей", - отмечается в документе.

Особенности внедрения системы цифровой маркировки и прослеживания лекарств правительство России установило 9 января. Согласно документу, в период с 1 января до 29 февраля 2020 года включительно все участники оборота лекарств обязаны зарегистрироваться в системе маркировки. Далее, до 15 февраля 2020 года медицинские учреждения (больницы, поликлиники, иные учреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность), еще не подавшие заявку оператору системы маркировки на получение регистратора выбытия, должны это сделать. До 1 мая 2020 года участники оборота лекарств (производители и импортеры) должны подать заявку на получение регистратора эмиссии.

С 1 июля 2020 года наступает запрет на производство и импорт немаркированных лекарств, передача сведений об обороте маркированных лекарств в систему маркировки обязательна для всех участников оборота. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, разрешается до окончания срока их годности. Производители лекарств, которые интегрировались в систему и готовы начать маркировку с 1 января 2020 года, будут получать цифровые коды бесплатно до июля 2020 года.

Эксперимент по маркировке лекарств проводится с 1 февраля 2017 года. С 1 октября в России была введена обязательная маркировка препаратов для лечения "7 высокозатратных нозологий".

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 июня 2020 года станет также обязательной маркировка готовой молочной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.