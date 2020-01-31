Мишустин примет участие во встрече премьеров стран ЕАЭС в Алма-Ате

АЛМА-АТА, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате и проведет ряд отдельных двусторонних встреч с премьерами стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Мишустин прибыл в Казахстан в четверг вечером, это его первый зарубежный визит во главе российского кабмина.

Среди вопросов повестки заседания межправительственного совета - устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС и ряд других тем, в том числе - работа над проектом соглашения о введении наднационального регулирования взаимной торговли алкогольной продукцией.

Двусторонние встречи и цифровой форум

Помимо премьер-министра РФ, в заседании будут участвовать главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Молдавии (на правах страны-наблюдателя), а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии.

Как сообщили в пресс-службе кабмина РФ, Мишустин в течение дня проведет в Алма-Ате и свои первые отдельные двусторонние встречи: с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, премьером Армении Николом Пашиняном, главой правительства Казахстана Аскаром Маминым и премьером Молдавии Ионом Кику.

Участники Евразийского межправительственного совета, в том числе российский премьер, посетят также в пятницу в Алма-Ате международный форум "Цифровое будущее глобальной экономики", посвященный вопросам взаимодействия цифровых систем в целях поддержки и стимулирования инноваций и технологического предпринимательства.

Евразийская повестка

Как ранее сообщила пресс-служба правительства РФ, в повестке встречи премьеров стран ЕАЭС - актуальные вопросы функционирования этого объединения и дальнейшего совершенствования его нормативно-правовой базы. Приоритетное внимание на заседании будет уделено устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, интеграции национальных информационных систем, взаимодействию в областях таможенного регулирования и формированию общих рынков союза. "Планируется обсудить ряд инициатив по расширению использования национальных валют на евразийском пространстве и совершенствованию применения защитных мер с учетом международных практик и опыта многосторонних интеграционных объединений", - отметили в кабмине РФ.

В аппарате правительства РФ сообщили, что премьер-министры рассмотрят также "ход работы над проектом соглашения о введении наднационального регулирования во взаимной торговле государств - членов ЕАЭС алкогольной продукцией".

Кроме того, "планируется обсудить процесс интеграции национальных информационных систем прослеживаемости и информационных систем в сфере фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также отдельные аспекты функционирования национального режима в сфере государственных (муниципальных) закупок". По данным кабмина РФ, премьер-министры рассмотрят и ряд вопросов совершенствования механизмов ЕАЭС по применению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер с учетом международных правил и опыта других интеграционных объединений, а также предложения по корректировке соответствующей нормативно-правовой базы.

"Планируется утвердить план мероприятий по формированию экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, который призван способствовать улучшению координации между участниками транспортно-логистического рынка союза", - сообщили также в аппарате правительства РФ.

По данным МИД Казахстана, заседание пройдет в узком и расширенном составах, всего в его повестку включены 12 вопросов.

Во вторник премьер-министр РФ провел в Москве совещание, посвященное приоритетным задачам в сфере евразийской экономической интеграции. Как сообщала пресс-служба кабмина, особое внимание уделялось вопросам ликвидации барьеров для "четырех свобод": движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Снижение порога беспошлинной интернет-торговли

Как сообщил ТАСС источник в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), одним из рассматриваемых вопросов в пятницу должно стать предложение российской стороны о дальнейшем снижении порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов - до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.

Ранее руководитель ФТС России Владимир Булавин в интервью "Российской газете" сообщил, что количество облагаемых пошлинами посылок в 2019 году выросло в пять раз. При этом свыше 95% всех перемещаемых международных почтовых отправлений в рамках интернет-торговли находится в сегменте от €20 и ниже. По его словам, в результате снижения порога с 1 января 2020 года до €200 должно произойти сопоставимое увеличение общего объема таможенных платежей.

По мнению доцента кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисена Алисенова, если в рамках Евразийского экономического союза не получится договориться о снижении лимита беспошлинного ввоза товаров и Россия опустит этот порог отдельно от других стран ЕАЭС, это может увеличить теневой рынок ввоза импортных товаров. "Конечно, нужно подобного рода изменения координировать, необходимо, чтобы решение было принято всеми странами, входящими в ЕАЭС", - сказал Алисенов, предположив, однако, что "определенные разногласия по этому вопросу будут".