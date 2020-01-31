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Аэропорт Краснодара после реконструкции увеличит долю транзитных пассажиров

Ожидается, что их доля в первые годы работы нового аэропорта достигнет 15%

КРАСНОДАР, 31 января. /ТАСС/. Доля транзитных пассажиров после строительства нового аэровокзального комплекса в Краснодаре должна увеличиться с 1% до 15%, в курортные города можно будет попасть без пересадки в Москве, сообщила в пятницу пресс-служба международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II.

"[После строительства нового комплекса] в Сочи, Анапу и Геленджик, а также в другие известные туристические места Краснодарского края можно будет попасть, минуя аэропорты Москвы, через Краснодар. По данным аналитиков проекта, доля транзитных пассажиров в первые годы работы нового аэропорта достигнет 15%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в соответствии с планами в 2030 году турпоток в Краснодарском крае должен вырасти до 22 млн человек. Кроме того, мультимодальность транспортного узла, основанная на концентрации нескольких видов транспорта - авиа-, железнодорожного и автомобильного - на одной территории, позволит как малому, так и среднему бизнесу снизить транспортные расходы за счет грамотной и оперативной логистики. Кроме того, преимуществом проекта станет возможность расположения предприятий в непосредственной близости к транспортному узлу. Новые подъездные пути обеспечат транспортную доступность как предприятий, так и объектов инфраструктуры: аэропорта, железнодорожной и автобусных станций, грузового терминала.

Международный аэропорт Краснодара является одним из крупнейших на юге России, занимает девятое место среди российских аэропортов по количеству перевезенных пассажиров. Пассажиропоток в январе-ноябре 2019 года составил 4 млн человек. Аэропорт находится под управлением компании "Базэл Аэро", в которую входят также аэропорты Анапы и Сочи.

В феврале 2018 года власти Краснодарского края, Краснодара и компания "Базэл Аэро" на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали протокол о реализации проекта по развитию аэропорта до 2022 года. Планировалось строительство нового аэровокзала, привокзальной площади, грузового и VIP-терминалов, пешеходной галереи, краткосрочных и долгосрочных парковок.

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, турпоток на Кубань в 2019 году сохранился на уровне 2018 года, составив около 17 млн человек. Пик популярности среди отдыхающих в 2019 году пришелся на летние месяцы, тогда на Кубани отдохнули 10,5 млн туристов.

Теги
РоссияКраснодарский край
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