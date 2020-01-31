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Китайская вирусная пневмония
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В "Газпроме" сообщили, что коронавирус не повлиял на экспорт газа в Китай по "Силе Сибири"

Газ по "Силе Сибири" транспортируется на российский внутренний и китайский рынки

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Распространение коронавируса не оказало влияния на поставки российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири", сообщила пресс-служба "Газпрома".

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"Ситуация с коронавирусом в Китае никак не повлияла на экспорт газа по "Силе Сибири", - говорится в сообщении.

Газ по "Силе Сибири" транспортируется на российский внутренний и китайский рынки. Трасса газопровода протяженностью около 3 тыс. км проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. Запуск газопровода состоялся 2 декабря 2019 года.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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