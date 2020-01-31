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Поступления от налога на прибыль организаций Москвы в 2019 году выросли на 13,5%

Они составили 867,2 млрд рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Поступления от налога на прибыль в бюджет Москвы по итогам 2019 года выросли на 13,5% к показателю 2018 года и превысили 867 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

"Московские организации уплатили в 2019 году в столичный бюджет налог на прибыль в размере 867,2 млрд рублей - на 13,5% больше, чем в 2018 году", - цитирует пресс-служба главу департамента Дениса Тихонова.

Он отметил, что налог на прибыль организаций является вторым по значимости источником дохода городского бюджета, на него в структуре доходов приходится 34%. По словам министра, лидерами роста платежей по налогу на прибыль в 2019 году стали организации финансово-страховой отрасли, торговли, строительства, сферы IT и связи.

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