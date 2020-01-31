Суд не стал рассматривать иски "дочки" Сбербанка к "Юлмарту" по товарным знакам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области не стал рассматривать два иска дочерней структуры Сбербанка - компании "Сбербанк факторинг", которая требовала в рамках дела о банкротстве ритейлера "Юлмарт" запретить ему отчуждать товарные знаки и другую интеллектуальную собственность, а также безвозмездно пользоваться ей третьим лицам. Об этом говорится в двух определениях суда.

"Ходатайство ООО "Сбербанк факторинг" о принятии обеспечительных мер оставить без рассмотрения", - говорится в первом определении. Второе содержит аналогичное решение.

Согласно материалам дела, компания заявила два иска, потребовав, чтобы суд запретил ритейлеру, в отношении которого применена процедура банкротства, отчуждать "интеллектуальную собственность, такую как: товарные знаки, полезные модели и домены в сети интернет", а также запретить пользоваться такой собственностью "Юлмарта" третьим лицам на безвозмездной основе.

Рассмотрев оба иска, суд отказал в рассмотрении по технической причине - было установлено, что компания подала иски в электронном виде с простой электронной подписью, которая не действительна до заключения между сторонами документа соглашения о ее признании. При этом, как указал суд, для рассмотрения иска в арбираже необходима квалифицированная электронная подпись, которая по российским законам эквивалентна проставляемой "от руки".

При этом суд указал, что компания может обжаловать решения. "На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд", - отмечается в документах.

Согласно базе СПАРК, непубличное акционерное общество "Юлмарт" владеет более чем 30 зарегистрированными товарными знаками, в числе которых сам знак "Юлмарта" с оригинальным логотипом, "Юлмарт.рф" и "Юлмарт.ru", а также "Юлмарт Outpost", под которым работали пункты выдачи заказов ритейлера, товарными знаками "Киберакция", "Киберудобно", "Кибервыгодно", брендами Microxperts и MXP, под которыми продаются готовые компьютерные системные блоки в магазинах ритейлера и другими знаками.

О "Юлмарте"

"Юлмарт" - российский частный интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции. В отношении "Юлмарта" в 2018 году введена процедура банкротства - наблюдение. Акционер "Юлмарта" Михаил Васинкевич был признан банкротом по иску другого акционера компании - Дмитрия Костыгина.

Сам Костыгин является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования. До ноября 2018 года он находился под домашним арестом, однако затем его отпустили под залог. В сентябре 2019 года банк ВТБ подал иск с требованием признать Костыгина банкротом. Все дела о банкротствах в настоящее время рассматриваются в арбитраже Петербурга.