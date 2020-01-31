Эксперты: дальневосточная авиакомпания потребует изменений в субсидировании перевозок

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Создание дальневосточной авиакомпании, предложенное президентом России Владимиром Путиным, позволит ввести новые маршруты и проводить единую тарифную политику, понятную населению. При этом ей необходимо будет получить долгосрочные финансовые гарантии для закупки техники, найма и обучения персонала. О возможных проблемах при создании новой компании и предложениях, которые внесли регионы, ТАСС рассказали эксперты в авиационной отрасли и представители дальневосточных регионов.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 31 января 2020 года проработать создание авиакомпании с парком российских самолетов для перевозок пассажиров и грузов на Дальнем Востоке. Как позже сообщила газета "Известия" со ссылкой на комитет Совета Федерации по экономической политике, создание новой авиакомпании может потребовать от 10 до 30 млрд рублей.

"Федеральное субсидирование авиаперевозок осуществляется на год, и нет законодательных возможностей, чтобы закладывать средства на срок более трех лет. Следовательно, у авиакомпаний нет долгосрочных гарантий, которые бы позволили им за счет заемных средств расширять парк самолетов, закупать новую технику, принимать и обучать сотрудников. Большой риск - брать крупные кредиты, не имея под них долгосрочных гарантий. И властям нужно решить эту проблему, возможно, за счет капитализации будущей авиакомпании на ту сумму, которая требуется", - считает исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

Властям также предстоит решить, как создать новую авиакомпанию - оформить ее на базе уже существующего предприятия или попытаться сделать это с чистого листа. Пантелеев при этом напомнил, что сейчас в большинстве дальневосточных регионов есть "домашние" авиакомпании, которые зарегистрированы на территории субъектов и платят там налоги, а также получают поддержку от местных властей. "Отдавать деньги, включая субсидии, на сторону авиакомпаниям из других регионов местные власти, наверное, не так уж хотят", - считает он, и решение может быть найдено только при переговорах между регионами Дальневосточного федерального округа (ДФО) и работающими там перевозчиками.

Поддержка в регионах

Представители большинства регионов ДФО сходятся на том, что создание единой авиакомпании на Дальнем Востоке положительно повлияет на развитие авиации и обеспечит создание устойчивой маршрутной сети между населенными пунктами.

"Во-первых, это создание устойчивой маршрутной сети и максимальный охват населенных пунктов, входящих в состав Арктической зоны. Немаловажна и единая концепция в политике ценообразования, которая скорее всего появится, так как стоимость авиабилетов с Дальнего Востока в европейскую часть России летом достигает 100 тыс. рублей. Если такая авиакомпания появится, это удовлетворит потребности населения в качественных регулярных авиаперевозках", - сказал начальник управления транспорта, связи и дорожного хозяйства департамента промышленной политики Чукотского автономного округа Олег Рябко.

Поддержали инициативу и в правительстве Магаданской области. "Мы как отдаленный регион, труднодоступный и относящийся к районам Крайнего Севера, всегда поддержим любого рода инициативы, связанные с удешевлением перелетов. Для нас это особенно больная тема", - сообщил собеседник ТАСС.

Как отметил и.о. заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Григорий Плотницкий, создание новой авиакомпании с нуля - достаточно сложный процесс, и без поддержки государства его реализовать невозможно, однако создание такой структуры на базе действующей авиакомпании упростит задачу. По его словам, будущая авиакомпания должна не только сохранить действующие маршруты, но и организовать новые. Ей предстоит проработать доступные тарифы, и без финансовой поддержки из федерального бюджета здесь не обойтись.

Выбор перевозчика

Представители всех дальневосточных регионов уже заявили о поддержке инициативы президента России по созданию авиакомпании для полетов на Дальнем Востоке. "Я считаю, что это революционное и очень верное решение, потому что в ДФО в отличие от других федеральных округов авиасообщение между населенными пунктами зачастую является безальтернативным. Я уверен, что создание межрегиональной авиакомпании позволит выйти на качественно новый уровень развития авиации на Дальнем Востоке, повысить частоту перевозок и снизить стоимость перелетов", - заявил председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

При этом, по мнению якутских властей, новое предприятие следует создать при участии авиакомпании "Якутия". "Авиакомпания "Якутия" как самая крупная на Дальнем Востоке и имеющая большой опыт готова выступать одной из сторон в создании такой компании. Соответствующие предложения мы подготовили и направили в Министерство транспорта РФ. Считаю, что это дало бы новый импульс развитию и нашей авиакомпании", - заявил Солодов.

В то же время власти Сахалинской области уверены, что с поставленной задачей может справиться созданная при участии властей этого региона авиакомпания "Аврора". "Мы не только не против, но и всеми руками за создание специальной авиакомпании на территории ДФО. Это очень выгодно, так как благодаря появлению такой компании удастся добиться снижения стоимости перелетов и увеличить частоту рейсов. Для Сахалинской области вопрос особенно актуален, так как регион островной. Мы считаем, что "Аврора" справится с такой задачей. Создание новой авиакомпании - сложно, долго и дорого, и как говорится, зачем изобретать велосипед", - сказали в областном министерстве транспорта.

По мнению Пантелеева, "Аврора" действительно может стать базой для создания дальневосточной авиакомпании, так как имеет успешный опыт работы на территории округа. "Созданная еще в 2013 году авиакомпания "Аврора" была образована не на пустом месте, а на базе "Владивосток Авиа" и "Сахалинских авиатрасс", учредителями нового предприятия стали "Аэрофлот" и власти Сахалина. И в тот период правительство Сахалинской области предлагало коллегам из других регионов присоединиться к проекту, участвовать в субсидировании перевозок, то есть "Аврора" с самого начала своего существования была открыта для сотрудничества", - напомнил он.

Представитель приморского Минтранса Григорий Плотницкий при этом считает, что будущая авиакомпания должна эксплуатировать исключительно самолеты российского производства. Однако весь авиапарк авиакомпании "Аврора" состоит из иностранных судов. В правительстве Чукотки также отметили, что поддерживают создание единого перевозчика в ДФО на базе авиакомпании "Аврора", но при условии, что парк воздушных судов будет состоять из новейших самолетов отечественного производства.

ТАСС не удалось получить комментарии авиакомпаний "Аврора" и "Якутия" на момент публикации.