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Собранные на "ГАЗе" кроссоверы Skoda Karoq начнут продавать в феврале

Автомобиль будет доступен в двух комплектациях - Ambition и Style

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Skoda в феврале начнет продавать в России кроссоверы Karoq, собранные на мощностях "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде, говорится в сообщении компании.

На старте продаж, 14 февраля, автомобиль будет доступен в двух комплектациях - Ambition и Style. "Кроссовер будет предлагаться с двигателем 1.4 TSI мощностью 150 лошадиных сил в сочетании с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач (максимальная скорость - 199 км/ч, разгон до 100 км/ ч - за 8,8 с, расход топлива в смешанном цикле - 6,3 л/100 км)", - отметили в пресс-службе Skoda.

Базовая комплектация Active будет доступна позднее, уточнили в компании.

"Мы видим большой потенциал в сегменте SUV, локальная сборка модели в Нижнем Новгороде делает ее ближе и доступнее для российских покупателей", - сказал глава марки в РФ Ян Прохазка, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что производство Skoda Karoq налажено на мощностях "ГАЗа" в Нижнем Новгороде в рамках контрактной сборки. Также на автозаводе выпускается Skoda Octavia и Skoda Kodiaq.

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Россия
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