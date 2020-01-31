Посол РФ заявил о намерении Москвы подписать с Британией торговое соглашение после Brexit

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия хотела бы заключить с Великобританией новое торговое соглашение после того, как королевство покинет Евросоюз, однако говорить об этом преждевременно. Об этом в пятницу по видеосвязи из Лондона заявил глава российского диппредставительства в Великобритании Андрей Келин в ходе экспертной дискуссии в международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Конечно, мы хотели бы получить новое всеобъемлющее торговое соглашение [с британской стороной], но до этого, наверное, очень далеко", - сказал дипломат.

"Нам необходимо заключить соглашение в сфере авиации, транспорта, торговли расщепляющимися материалами и так далее. Нами в принципе уже проведена инвентаризация того, что мы могли бы сделать с Великобританией, - добавил Келин. - Но при этом со стороны Великобритании пока полное молчание, потому что она занимается более срочными для нее делами".

По словам Келина, Соединенное Королевство уже заключило двусторонние торгово-экономические соглашения с государствами Содружества (бывшее Британское Содружество), а также ближайшими партнерами, в частности со Швейцарией.

После 31 января между ЕС и Великобританией должен начать действовать переходный период, во время которого отношения сообщества и королевства не претерпят никаких изменений. Данный этап, как ожидается, завершится 31 декабря, и за это время Лондон намерен договориться с Брюсселем о новом торговом соглашении. До конца 2020 года Великобритания должна будет продолжать платить взносы в бюджет ЕС.

Brexit осуществится в пятницу в 23:00 по времени Лондона или в 00:00 по среднеевропейскому времени (02:00 мск 1 февраля). За час до этого, в 22:00 (01:00 мск), британский премьер Борис Джонсон, который был одним из наиболее ярых сторонников выхода из ЕС, выступит с обращением к нации.