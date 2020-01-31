{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit
Обновлено 

Посол РФ заявил о намерении Москвы подписать с Британией торговое соглашение после Brexit

Андрей Келин при этом отметил, что говорить об этом преждевременно

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия хотела бы заключить с Великобританией новое торговое соглашение после того, как королевство покинет Евросоюз, однако говорить об этом преждевременно. Об этом в пятницу по видеосвязи из Лондона заявил глава российского диппредставительства в Великобритании Андрей Келин в ходе экспертной дискуссии в международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Конечно, мы хотели бы получить новое всеобъемлющее торговое соглашение [с британской стороной], но до этого, наверное, очень далеко", - сказал дипломат.

"Нам необходимо заключить соглашение в сфере авиации, транспорта, торговли расщепляющимися материалами и так далее. Нами в принципе уже проведена инвентаризация того, что мы могли бы сделать с Великобританией, - добавил Келин. - Но при этом со стороны Великобритании пока полное молчание, потому что она занимается более срочными для нее делами".

По словам Келина, Соединенное Королевство уже заключило двусторонние торгово-экономические соглашения с государствами Содружества (бывшее Британское Содружество), а также ближайшими партнерами, в частности со Швейцарией.

После 31 января между ЕС и Великобританией должен начать действовать переходный период, во время которого отношения сообщества и королевства не претерпят никаких изменений. Данный этап, как ожидается, завершится 31 декабря, и за это время Лондон намерен договориться с Брюсселем о новом торговом соглашении. До конца 2020 года Великобритания должна будет продолжать платить взносы в бюджет ЕС.

Brexit осуществится в пятницу в 23:00 по времени Лондона или в 00:00 по среднеевропейскому времени (02:00 мск 1 февраля). За час до этого, в 22:00 (01:00 мск), британский премьер Борис Джонсон, который был одним из наиболее ярых сторонников выхода из ЕС, выступит с обращением к нации.

Теги
ВеликобританияРоссияBrexit
Реклама на ТАСС
Белоруссия повышает с 1 февраля тариф на транзит российской нефти на 6,6%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС