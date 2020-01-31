Торги ГДР группы "Эталон" на Московской бирже начнутся 3 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Глобальные депозитарные расписки (ГДР) группы "Эталон" начнут торговаться на Московской бирже с 3 февраля, сообщается в пятницу на сайте группы.

"Московская биржа одобрила листинг глобальных депозитарных расписок компании (ISIN US29760G1031) и включение этих ценных бумаг в список первого уровня", - говорится в сообщении.

Первый торговый день по ГДР группы "Эталон" (тикер: ETLN) на Московской бирже запланирован на 3 февраля 2020 года, котировка и расчет будут производиться в российских рублях. Компания подавала заявку на листинг ГДР в начале января.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. С момента основания группа ввела в эксплуатацию около 7 млн кв. м недвижимости. Группа в 2019 году увеличила ввод жилья почти на 30% - до 622 тыс. кв. м. По данным Единого реестра застройщиков, компания занимает 10 место в РФ по объемам текущего строительства - на 1 января этого года в процессе возведения находится свыше 979 тыс. кв. метров жилья.

Активы группы "Эталон" с учетом приобретения "Лидер-Инвеста" и 100% доли в проекте "ЗИЛ-Юг" включают в себя 53 проекта в стадии проектирования и строительства, завершенные объекты, коммерческую недвижимость и производственный блок. Их общая доступная для продажи реализуемая площадь составляет 4 млн кв. м.